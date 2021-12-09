19 снимков, которые наглядно показывают, как работает время. Но над чем-то оно не властно

Время может быть суровым творцом. Оно вносит коррективы в окружающий нас мир каждый день. Какие-то вещи меняются медленно, с течением десятилетий, для преображения других требуется лишь несколько месяцев. При этом некоторые моменты остаются незыблемыми. Так, близкие и родной дом никогда не теряют своей красоты в наших глазах.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие же предметы и люди изменяются с годами, а что стойко сопротивляется течению времени.

«Моей бабушке исполнился 91 год, но она так же прекрасна, как и в 1954 году»

«Мне уже 31 год, но я благодарен маме за всю ту поддержку, которую она мне оказала (пусть на ручки меня уже брать сложно, тяжеловат я для этого)»

«В 1973 году мы развлекались, катаясь на покрышке с горы»

«Слева мои дядя и тетя в 1968 году. А справа они же на ярмарке эпохи Возрождения»

Заброшенный аквапарк в Канаде

«Часто бывала в этом парке, когда была маленькой».

«Моя бабушка сделала фото Маттерхорна, и я повторила ее кадр 50 лет спустя»

«Маму сфоткали для пропуска на работу. А это она же, но спустя 35 лет»

«Мой отец в 1964 и 2021 году. Тот же человек, та же машина»

Так это место изменилось всего за год

«Мой тамагочи все еще работает»

«Бабуля наконец стала хозяйкой дачи. А это она там же спустя 50 лет»

«Мне удалось попасть в заброшенный торговый центр, который построили в 80-х годах. Настоящий памятник образу жизни, который навсегда ушел в прошлое»

«Это вентилятор моих дедушки и бабушки. Мне 38 лет, и эта штука — мое самое раннее воспоминание»

«Этот лес полностью сгорел 3 года тому назад. И вот как он выглядит сейчас»

«На днях отчистил картину, которой 100 лет»

Ковер выцвел, потому что по нему постоянно катались на офисном кресле

Этот воздушный шарик сохранился с 1994 года. И в некоторых частях все еще остался воздух

«Мои родители на своей свадьбе в 1956 году и спустя 65 лет»

«Любой без труда сможет понять, какие именно книжки из серии про Гарри Поттера я прочитал. А все из-за выцветших страниц»