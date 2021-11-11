19 снимков, которые должны были быть простыми фотографиями, а оказались шедеврами Ренессанса
Фотография — вещь непостоянная и капризная. Бывает, стараешься, стараешься, а выходит ну совсем не то, что хотелось бы. Но случается и совсем наоборот: простое фото оказывается похожим на картину художников эпохи Ренессанса, полную изящества и загадочности. И таким снимком не грех и поделиться с пользователями сети.
Мы в AdMe.ru остались под большим впечатлением от таких фотографий. Надеемся, что и вам они придутся по душе.
«Сделал фото коров, а получил старинную картину коров»
«Мастер после урока»
«Сделала моментальное фото своей кошки, взглянула на снимок и застыла с открытым ртом»
«Мама, пытающаяся отдохнуть, и Сэди, которая в шоке от моих 6-месячных детей»
«Котенок смотрит из тени»
«Можно потратить вечность, рассматривая детали этого фото»
«Папа заснял нас с сестрой, когда мы смотрели в калейдоскоп»
«Бабуля в цветах»
«Несколько котят родом из эпохи Возрождения»
«Сделала селфи и назвала его „Застенчивая девушка в жемчуге“»
«Мой партнер работает в театре — и вот оно, идеальное драматическое освещение»
«Наша ванная комната в съемной квартире»
«Фото моего папы в чайном доме»
«Мама прилегла отдохнуть, я посмотрела на нее и поняла, что обязана это запечатлеть»
«Жена успела снять, как я играю с сыном»
«Просто моя семья украшает елку»
«Двоюродный брат работает поваром»
«Купил новую камеру и решил проверить, как она снимает при слабом освещении. Никакого позирования»
«У моей девушки заболели глаза, и она прилегла»
Случалось ли вам ловить удачный момент на фото? Будем рады увидеть результат.
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