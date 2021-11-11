19 снимков, которые должны были быть простыми фотографиями, а оказались шедеврами Ренессанса

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Фотография — вещь непостоянная и капризная. Бывает, стараешься, стараешься, а выходит ну совсем не то, что хотелось бы. Но случается и совсем наоборот: простое фото оказывается похожим на картину художников эпохи Ренессанса, полную изящества и загадочности. И таким снимком не грех и поделиться с пользователями сети.

Мы в AdMe.ru остались под большим впечатлением от таких фотографий. Надеемся, что и вам они придутся по душе.

«Сделал фото коров, а получил старинную картину коров»

«Мастер после урока»

«Сделала моментальное фото своей кошки, взглянула на снимок и застыла с открытым ртом»

«Мама, пытающаяся отдохнуть, и Сэди, которая в шоке от моих 6-месячных детей»

«Котенок смотрит из тени»

«Можно потратить вечность, рассматривая детали этого фото»

«Папа заснял нас с сестрой, когда мы смотрели в калейдоскоп»

«Бабуля в цветах»

«Несколько котят родом из эпохи Возрождения»

«Сделала селфи и назвала его „Застенчивая девушка в жемчуге“»

«Мой партнер работает в театре — и вот оно, идеальное драматическое освещение»

«Наша ванная комната в съемной квартире»

«Фото моего папы в чайном доме»

«Мама прилегла отдохнуть, я посмотрела на нее и поняла, что обязана это запечатлеть»

«Жена успела снять, как я играю с сыном»

«Просто моя семья украшает елку»

«Двоюродный брат работает поваром»

«Купил новую камеру и решил проверить, как она снимает при слабом освещении. Никакого позирования»

«У моей девушки заболели глаза, и она прилегла»