19 СМС-переписок, в которых мастера подката постарались блеснуть, но получилось не у всех
Иногда в стремлении привлечь понравившегося парня или девушку нам приходится пускать в ход всю свою фантазию, чтобы выделиться на фоне других, кто тоже жаждет общения. И хотя эти уловки не всегда срабатывают, сами попытки бывают настолько уморительными, что о них не грех рассказать всему интернету.
Мы в AdMe.ru наткнулись на переписки, в которых пикап-мастера выходят на следующий уровень. А в бонусах мы расскажем, какой прием не дает осечек и что случается с теми, кто увидел попытку познакомиться там, где ее не было.
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Бонус № 1: и все-таки есть способ познакомиться, который реально работает
Когда у незнакомой девушки на странице вижу недавно добавленный фильм «Всегда говори „да“» или, например, запись на стене, связанную с ним, знакомлюсь с ней и зову гулять. В 99 % случаев не отказывают. © «Подслушано» / Vk
Бонус № 2: но порой то, что кажется нам подкатом, оказывается чем-то другим
В старших классах шли с подругой вдоль дороги по тротуару. Слышим, кто-то начинает нам сигналить. А мы же крутые, на такие подкаты не реагируем. Секунд через 20 поняли, что это была поливальная машина. Окатила нас так, что пришлось даже трусы отжимать. © «Подслушано» / Vk
А какие попытки познакомиться вам особенно запомнились?