19 СМС-переписок, которые доказывают, что на любой работе без юмора и сарказма не обойтись
Скучные рабочие чаты превращаются в увлекательное чтиво, если хотя бы у одного из коллег отменное чувство юмора. Но настоящие шедевры деловой переписки появляются по воле случая. Например, можно просто спокойно сидеть за компьютером на работе и получить заманчивое предложение купить говорящую ворону — такое, согласитесь, не каждый день происходит.
AdMe.ru нашел несколько доказательств того, что читать рабочие переписки иногда бывает ну очень интересно.
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А как с чувством юмора у ваших коллег? Может быть, сохранились скриншоты вашей веселой офисной переписки?
Фото на превью AyleneS_ / Twitter