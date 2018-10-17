19 СМС-переписок, которые доказывают, что на любой работе без юмора и сарказма не обойтись

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Скучные рабочие чаты превращаются в увлекательное чтиво, если хотя бы у одного из коллег отменное чувство юмора. Но настоящие шедевры деловой переписки появляются по воле случая. Например, можно просто спокойно сидеть за компьютером на работе и получить заманчивое предложение купить говорящую ворону — такое, согласитесь, не каждый день происходит.