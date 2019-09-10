19 СМС от людей, которые остры и непредсказуемы в своих ответах
Есть люди, которые скучным беседам предпочитают что-нибудь поострее и повеселее. Поэтому и разбавляют разговоры и СМС-переписки своим красноречием и находчивостью. Сегодняшние сообщения именно от таких людей, для которых игра слов — это ни с чем не сравнимое удовольствие.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые легко могут поднять настроение, даже если вы этого не ожидали.
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А у вас есть остроумная фраза, которой вы любите блеснуть в разговоре?