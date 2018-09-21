19 СМС, которые могли отправить только наши мамы и папы
Сегодня мы все реже звоним и все чаще обмениваемся текстовыми сообщениями. И чтобы быть с нами на связи, нашим родителям приходится к этому привыкать. Иногда у них не лучшим образом получается осваивать новые технологии, а иногда родительские СМС становятся маленькими шедеврами.
AdMe.ru собрал новую порцию сообщений от мам и пап, которые хочется непременно показать лучшему другу, чтобы вместе восхититься родительской любовью и остроумием.
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А ваши родители умеют веселить вас в переписке?