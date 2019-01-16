19 СМС-переписок, в которых кому-то было суждено облажаться
Современный цифровой мир дает нам тысячи возможностей для общения. И еще миллион — чтобы эпично облажаться. Серьезно, каждый из нас хотя бы раз, но ошибался номером или страдал от подлой автозамены. Или же просто писал вещи, о которых крепко жалел уже спустя секунду.
AdMe.ru подсмотрел самые яркие переписки, герои которых достойны отдельного повествования.
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А у вас бывали случаи, когда невинная переписка превращалась в кромешный ужас?