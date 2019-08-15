19 смелых женщин, которые не побоялись сделать предложение своим мужчинам

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Мы привыкли к тому, что решительные действия — прерогатива мужчины. И в первую очередь это касается романтических отношений. Но сегодня все больше и больше женщин решают взять инициативу в свои руки, когда речь идет о семейном счастье.

Мы в AdMe.ru считаем, что главное в паре — доверие, уважение и взаимные чувства. А если это все имеется, то какая разница, кто чьей руки попросит? Героини нашей сегодняшней подборки не побоялись сделать предложение своим возлюбленным и получили утвердительный ответ.

1.

Я сделала предложение своему мужу, хотя мы оба уже знали, что поженимся. Получилось довольно романтично: на мосту, который заливало закатное солнце, в маленькой французской деревушке в Провансе. Я попросила его обернуться, и он сразу понял, в чем дело, поэтому попытался сохранить спокойный вид (но не смог), и казалось, что он сейчас взорвется от волнения. Я опустилась на одно колено, сказала ему, что он лучшее, что со мной было, он ответил: «Конечно да» — и мы поцеловались. Потом он решил тоже попробовать, опустился на колено и сделал мне предложение! © dat_formatting

2.

Я нашла квесты в режиме реального времени. Надела платье, каблуки и отправилась в парк «Гуэль». И вот мы проходим все задания, стоим на высокой-высокой горе, и чувствую — пора.

После этого реально понимаю мужчин: руки трусятся, голос дрожит. На одно колено тоже наверняка становятся, чтобы как-то равновесие удерживать. Я балансировала на корточках.

Несмотря на всю комичность, я поблагодарила своего парня за 3 года поддержки. За понимание моих комплексов. За свободу в реализации. За то, что заменил семью. Я сказала, что готова пройти весь этот путь с ним, протянула кольцо и спросила: «Will you marry me?» Не буду говорить, что первым выдало его счастливое «да», но согласие я получила. © jepiagdat

3.

4.

Тогда я работала над школьным проектом и помогала маме, которая перенесла микроинсульт. У нас с ней были далеко не идеальные отношения. Тогда я уже полгода встречалась с парнем, и именно он вселял в меня уверенность и говорил, что я смогу найти общий язык со своей мамой и отцом, с которым мы тоже не ладили. Также мне, совершенно вымотанной, предстояло закончить 45-страничное эссе без какой-либо поддержки со стороны родителей. У меня все получилось. Я позвонила ему, попросив забрать меня из школы. Пока я ждала его, у меня в голове как будто что-то щелкнуло. Сев в машину, я точно знала, что хочу у него спросить. Мы обсудили, как будем отмечать завершение работы над проектом, и я спросила его, женится ли он на мне, когда я окончу школу. Он притормозил и сказал: «Я заказал кольцо, но, думаю, его уже нет смысла ждать». Мы поженились через год. © mspoisonisland

5.

Я познакомилась со своим мужем, когда он был в США по гостевой визе. Между нами вспыхнули чувства. Когда срок его визы подходил к концу, я сказала, что не могу ждать, пока он вернется и подаст повторную заявку. Я призналась, что люблю его и хочу выйти за него замуж. Он сначала очень удивился, а потом вздохнул с облегчением, и я могу поклясться, что на его глазах выступили слезы. Наши родители и друзья поздравили нас, несколько человек поинтересовалось, кто из нас сделал предложение. Некоторые его друзья удивились тому, что я проявила инициативу, но они просто плохо меня знают. © deleted

6.

Сказать, что он был в шоке, значит ничего не сказать. Я натурально сделала ему предложение. Кольцо он сразу надел на цепочку и сказал, что будет носить его у сердца. © KIRA_RIN7

7.

Я сделала предложение своему мужу, который не носит украшения, так как работает котельщиком. Поэтому вместо кольца была новая камера. Он потерял дар речи, а потом сказал «да». Семья и друзья были на седьмом небе от счастья. Для нас не имело значения, кто сделает предложение, мы уже обсуждали свадьбу. Я просто не хотела больше ждать, поэтому взяла инициативу на себя. © mykkpet

8.

9.

Я сделала предложение на Рождество! Немного предыстории. Мы оба большие дети и сошлись в основном на почве любви к видеоиграм и комиксам. Любимый персонаж комиксов моего парня — Флэш, поэтому я заказала в ювелирной компании точную копию золотого кольца Барри Аллена, в котором хранится его костюм. Кольцо было точь-в-точь такое, как в комиксах. Я открыла его и внутри на небольшой бумажке написала текст: «Ты женишься на мне? (В конце концов. Пожалуйста)». Он открыл кольцо, отложил в сторону сложенную бумажку, стал вертеть его в руках, фотографировать. А я тем временем сидела рядом вне себя от нетерпения. Наконец, когда он обнял меня, я шепнула: «Это была не просто бумажка». Он прочел, улыбнулся и сказал «да». © GuernseyGal

10.

Поскольку мой муж — логик до мозга костей, я написала список причин, по которым мы должны пожениться с точки зрения логики и эмоций. Хотя он не особо эмоционален, но, дочитав до конца, все же обронил слезу. Мы женаты уже 2 года. © noeashly

11.

12.

В наш первый отпуск я потащила его в Вену на неделю. Как-то во время прогулки муж сдался и сказал, что не может больше идти. Мы остановились в оранжерее дворца Шенбрунн, где я и сделала ему предложение. Сначала он спросил: «Серьезно?» После паузы ответил: «Да». А потом добавил: «Неси меня домой». © sjeru

13.

Он сказал «да» и был очень, очень счастлив. Муж не носит кольца, поэтому я купила 2 серебряных кулона в форме лего-деталей, которые вместе образуют сердце. Прошло уже 7 лет с момента нашего первого свидания, но мы до сих пор счастливы вместе. © Gloomy-Butt

14.

15.

Мы отмечали нашу годовщину 1 января, так как в этот день мы впервые признались друг другу в любви. Я хотела подарить парню особое кольцо, но дизайнер не смог выполнить заказ. Так что у меня была только фотография кольца, которую я положила в аккуратную коробочку, похожую на камень. На годовщину мы ужинали в ресторане. Я рассказала официантам свой план. Они принесли коробочку вместе с десертом, и я опустилась на одно колено, чтобы сделать предложение. Муж немного смутился, но сказал «да». Мы женаты уже 7 лет. © GrandOpening

16.

Мы всегда в шутку обсуждали свадьбу, но однажды ночью я невзначай сказала: «А может, поженимся?» Он засмеялся, потом выдержал паузу и с милейшим выражением лица спросил: «Подожди... Ты это серьезно?» Позже муж придумал версию, что согласился потому, что мы стояли на лестнице и он боялся, что я столкну его вниз, если он не скажет «да». © tonystarksanxieties

17.

18.

Будучи тем, кто не привык бурно выражать эмоции, он почти заплакал, тронутый до глубины души, и сказал «да». Как-то муж просил моей руки, но, когда понял, что я давно согласна, быстро отмахнулся и сказал, что сделает предложение позже. Проблема в том, что он так и не решил, как лучше его сделать, и передумал. Так что однажды утром я проснулась рано и, готовя будущему мужу завтрак, написала «Ты возьмешь меня в жены?» на печенье с джемом и позвала его на кухню. Когда я опустилась на колено, он сказал «да», и мы прекрасно позавтракали вместе. © poptartgloryhole

19.

У меня все вышло случайно. Я купила ему кольцо, не обручальное, просто мужское кольцо с сапфиром. Мы ужинали в ресторане с моей бабушкой, и я подумала, почему бы внезапно не подарить ему кольцо. Когда я достала сюрприз из коробочки и положила перед будущим мужем, он с вытаращенными глазами спросил: «Что это?»

Я ответила: «Ничего».

Он: «Это кольцо?»

Я: "Я же сказала, это — ничего«.‎

Он: «Ты делаешь мне предложение?»

Я: "А ты этого хочешь?«‎

Он: «Да!»

Муж схватил кольцо и надел его с радостным видом. По дороге домой он спросил меня, действительно ли мы помолвлены, я переспросила, хочет ли он этого, и он еще раз сказал «да».

Так что теперь мы помолвлены. © TheDemonQueenLuna