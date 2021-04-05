19 смелых девушек, которые решили повторить макияж популярных звезд. И это стоило всех усилий
Создание желаемого образа с помощью макияжа играет важную роль в нашей жизни. Для одних это обязательная ежедневная рутина, а для других — способ разнообразить будни и поднять себе настроение. Источником вдохновения может стать что угодно: любимый образ Меган Фокс или эффектный стиль Дэвида Боуи.
Нам в AdMe.ru было любопытно узнать, где же женщины черпают идеи для своих неповторимых образов. Мы обшарили весь интернет в поисках фото пользователей, чей макияж был вдохновлен внешним видом знаменитостей. Приятного просмотра!
«Говорят, что я похожа на Адель. Мне так не кажется, поэтому я решила накраситься и исправить это»
«Этот макияж был вдохновлен прекрасной Меган Фокс. Обожаю ее стиль: она только слегка подкрашивает глаза, а губы выделяет ярким красным»
«По следам Мэрилин Монро»
«Рабочий макияж в стиле Рианны»
«Меня озарило, и я сделала мейкап в стиле Твигги»
«Впечатлилась Алексой Деми»
«Макияж по мотивам сериала „Эйфория“»
«Вдохновилась Дэвидом Боуи и сделала такой уютный макияж»
«Образ как у Беллы Порч. Я просто одержима всем этим!»
«Решила примерить новогодний гламурный образ, вдохновленный последним видео Тэмми Кларк»
«Сделала макияж, вдохновившись новым музыкальным клипом Ким Чон Ха»
«Иногда все, что нужно, — это перестараться с синими тенями. Под впечатлением от Кали Учис»
«Надеюсь, вы оцените мой макияж, вдохновленный Боем Джорджем из 80-х, для онлайн-экзамена в колледже: я сдала его!»
«Подсмотрела этот макияж у Харли Квинн»
«Под впечатлением от Наоми Смоллс»
«Мне сказали, что я напоминаю Твигги, и мне понравилась идея такого макияжа»
«Мой образ, вдохновленный Керри Вашингтон. Что скажете?»
«Макияж как у Тейлор Свифт»
«Впечатлилась образом Лили Рейнхарт»
А где вы черпаете вдохновение для своего макияжа?
Фото на превью unknown author / Imgur
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