19 смелых девушек, которые решили повторить макияж популярных звезд. И это стоило всех усилий

Создание желаемого образа с помощью макияжа играет важную роль в нашей жизни. Для одних это обязательная ежедневная рутина, а для других — способ разнообразить будни и поднять себе настроение. Источником вдохновения может стать что угодно: любимый образ Меган Фокс или эффектный стиль Дэвида Боуи.

Нам в AdMe.ru было любопытно узнать, где же женщины черпают идеи для своих неповторимых образов. Мы обшарили весь интернет в поисках фото пользователей, чей макияж был вдохновлен внешним видом знаменитостей. Приятного просмотра!

«Говорят, что я похожа на Адель. Мне так не кажется, поэтому я решила накраситься и исправить это»

«Этот макияж был вдохновлен прекрасной Меган Фокс. Обожаю ее стиль: она только слегка подкрашивает глаза, а губы выделяет ярким красным»

«По следам Мэрилин Монро»

«Рабочий макияж в стиле Рианны»

«Меня озарило, и я сделала мейкап в стиле Твигги»

«Впечатлилась Алексой Деми»

«Макияж по мотивам сериала „Эйфория“»

«Вдохновилась Дэвидом Боуи и сделала такой уютный макияж»

«Образ как у Беллы Порч. Я просто одержима всем этим!»

«Решила примерить новогодний гламурный образ, вдохновленный последним видео Тэмми Кларк»

«Сделала макияж, вдохновившись новым музыкальным клипом Ким Чон Ха»

«Иногда все, что нужно, — это перестараться с синими тенями. Под впечатлением от Кали Учис»

«Надеюсь, вы оцените мой макияж, вдохновленный Боем Джорджем из 80-х, для онлайн-экзамена в колледже: я сдала его!»

«Подсмотрела этот макияж у Харли Квинн»

«Под впечатлением от Наоми Смоллс»

«Мне сказали, что я напоминаю Твигги, и мне понравилась идея такого макияжа»

«Мой образ, вдохновленный Керри Вашингтон. Что скажете?»

«Макияж как у Тейлор Свифт»

«Впечатлилась образом Лили Рейнхарт»