19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону

Здорово, что сейчас фотокамера у нас практически всегда под рукой: стоит лишь достать смартфон из кармана или сумки, и уже можно снимать. Ведь жизнь временами подкидывает сюрпризы, которые вряд ли преподнесет второй раз. И тогда их нужно обязательно запечатлеть на память. Например, тыкву, растущую на дереве, паутину, сплетенную на рогах антилопы, или бабочку размером с ладонь.

Мы в AdMe.ru каждый раз убеждаемся, что в нашем мире происходит бесчисленное множество неповторимых событий. И вот лишь некоторые из них.

«Во время велосипедной прогулки мы с женой нашли нашего кота, который пропал год назад. Он услышал мой голос и прибежал, жалобно мяукая. Мы очень рады!»

Солнце сквозь аквариум светило на плиту, окрашивая ее рукоятки в разные цвета

На этом поле для гольфа вырос гриб, который очень похож на мяч для гольфа

На этой клешне краба выросла еще одна клешня

«Мыл посуду и уронил тарелку. Вот как она разбилась»

«Нашел морковку, похожую на птицу»

«Когда мой еще не рожденный ребенок говорит, что хочет сыграть со мной в одну игру, я даже не знаю, что сказать»

«Я обнаружил этот высоченный одуванчик возле въезда в свой двор»

Паук сплел паутину на рогах антилопы

А тут паук сплел паутину в виде скрипичного ключа

«В ячейке пузырчатой пленки, что была в моей посылке из Amazon, оказался живой муравей»

«У наших соседей есть дерево, которое растет из кроны другого дерева»

За этой розеткой поселилась колония медоносных пчел. Муравьи этому очень рады

«Я нашел бабочку размером с ладонь»

«Перекапывал участок и нашел старый дротик, сквозь который проросло растение»

«Сегодня на пляже я нашел сейф. Хотел бы выкопать, но он, во-первых, огромен, а во-вторых, доступен только во время отлива»

«Обнаружил тыкву, выросшую на дереве»

«Курица моего брата снесла яйцо без скорлупы»

«Нашел под диваном мяч для пинг-понга, который висел на паутине»