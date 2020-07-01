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19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону

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Здорово, что сейчас фотокамера у нас практически всегда под рукой: стоит лишь достать смартфон из кармана или сумки, и уже можно снимать. Ведь жизнь временами подкидывает сюрпризы, которые вряд ли преподнесет второй раз. И тогда их нужно обязательно запечатлеть на память. Например, тыкву, растущую на дереве, паутину, сплетенную на рогах антилопы, или бабочку размером с ладонь.

Мы в AdMe.ru каждый раз убеждаемся, что в нашем мире происходит бесчисленное множество неповторимых событий. И вот лишь некоторые из них.

«Во время велосипедной прогулки мы с женой нашли нашего кота, который пропал год назад. Он услышал мой голос и прибежал, жалобно мяукая. Мы очень рады!»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© JohnnyBeFree / reddit

Солнце сквозь аквариум светило на плиту, окрашивая ее рукоятки в разные цвета

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© kjh4087 / reddit

На этом поле для гольфа вырос гриб, который очень похож на мяч для гольфа

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© kinghippo33 / reddit

На этой клешне краба выросла еще одна клешня

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© Tytration / reddit

«Мыл посуду и уронил тарелку. Вот как она разбилась»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© hijuepuco / reddit

«Нашел морковку, похожую на птицу»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© Joppie08 / reddit

«Когда мой еще не рожденный ребенок говорит, что хочет сыграть со мной в одну игру, я даже не знаю, что сказать»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© dirtybeats9 / reddit

«Я обнаружил этот высоченный одуванчик возле въезда в свой двор»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© Epicminecrafter69 / reddit

Паук сплел паутину на рогах антилопы

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© blueypoo / reddit

А тут паук сплел паутину в виде скрипичного ключа

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© SiRukitJa / reddit

«В ячейке пузырчатой пленки, что была в моей посылке из Amazon, оказался живой муравей»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© High_King_Of_Trees / reddit

«У наших соседей есть дерево, которое растет из кроны другого дерева»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© raspberryblonde02 / reddit

За этой розеткой поселилась колония медоносных пчел. Муравьи этому очень рады

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© Randolm / reddit

«Я нашел бабочку размером с ладонь»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© mac77bag / reddit

«Перекапывал участок и нашел старый дротик, сквозь который проросло растение»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© shir0uemiya / reddit

«Сегодня на пляже я нашел сейф. Хотел бы выкопать, но он, во-первых, огромен, а во-вторых, доступен только во время отлива»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© Furryhunter50BMG / reddit

«Обнаружил тыкву, выросшую на дереве»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© ScHoolboyLou / reddit

«Курица моего брата снесла яйцо без скорлупы»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© mustardsprinkles / reddit

«Нашел под диваном мяч для пинг-понга, который висел на паутине»

19 случаев, которые могли произойти с вероятностью один к миллиону
© DoodleTheDude / reddit

В вашей жизни происходили какие-то неповторимые события? Может, вы, к примеру, находили жемчужину в устрице или встречали белку-альбиноса?

Фото на превью JohnnyBeFree / reddit
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