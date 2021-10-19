19 случаев, когда встреча с братьями нашими меньшими оказалась внезапнее, чем снег в сентябре

Наверняка мало кто замечает обычных собак или кошек во время прогулки или по пути на работу. Однако столкнуться с настоящим лосем на выходе из магазина или увидеть енота рядом с мусорными баками около своего дома — это уже не такое частое явление. Подобные встречи оказываются действительно волнующими, и рука невольно тянется к телефону, чтобы сделать фото.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, как много замечательных братьев наших меньших нас окружает.

1. Местную детскую площадку затопило, и тут появился лебедь

2. Неожиданное открытие

3. «Природа настолько очистилась, что в Москву вернулись лоси. Выхожу сегодня из дома, а тут такое»

4. «Залетела на балкон с утра. Забилась в пакет с вещами. Взял в ладонь — горячая, сердце колыхается»

5. На острове Беринга с песцами не соскучишься

«После того как мы неоднократно дали понять этой мадам, что колбаска для нас, Злюка начала кусать нас за сапоги. Хотя вид у нее довольно жалостливый».

6. Нечасто встретишь щенка койота

7. «Пришел домой и нашел этих котят у себя на заднем дворе»

8. «Нашел на дороге сову, которая не могла взлететь. Держал ее у себя на заднем дворе и выхаживал, пока она снова не смогла летать»

9. «Вчера встретил двух северных белых носорогов, последних в мире. Очень дружелюбные!»

10. «Я просто зашел в свою комнату, а тут олень. Помогите!»

11. «Пошел выносить мусор и встретил вот такого чудика»

12. «Было много тюленей, которые отдыхали на пляже, но этот — первый, с которым я столкнулся так близко за все время»

13. «Встретил белку, которая ест кусок пиццы, держа его обеими лапами»

14. «Нашел эту маленькую девочку сегодня, когда косил траву»

15. «Нашел причину, по которой моя кошка так много времени была в шкафу»

16. «Месяц назад сестра нашла крошечное яйцо и отдала его мне. Положил его в банку, ни на что не надеясь. Но сегодня вот. Я отец!»

17. «Сегодня я встретил детеныша королевского стервятника»

18. Выходишь из магазина, а тут это чудо стоит и ждет

19. «На мой балкон забрался енот. Живу на 17-м этаже»