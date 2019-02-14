19 случаев, когда врачи доказали, что у них отличное чувство юмора

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Мало для кого поездки в больницу связаны с весельем. Именно поэтому так повезло тем, кому попался врач с отличным чувством юмора. Уместная шутка может быть полезна и для врачей, и для пациентов: она снимает напряжение, создает более доверительную и комфортную атмосферу.

Мы в AdMe.ru собрали фото, сделанные врачами разных специальностей. Они доказывают, что чувство юмора и напряженная работа вполне успешно дополняют друг друга.

1. Несложно догадаться, какая специализация у владельца этой ванной комнаты

2. Когда начнется восстание машин, он будет готов

3. Не забывайте чистить зубы после каждого приема пищи

«Пользуйся зубной нитью, как настоящий босс».

4. Этот стул выглядит довольно крепким

«Образец стула».

5. Приготовьтесь, Хеллоуин приближается

6. Каждый приложил руку к созданию этой рождественской елки

7. Стоматолог, кажется, выбрал не совсем тот эмодзи для изображения зубной пасты

«Почувствуй свежесть».

8. Иногда хочется внести немного разнообразия в рабочую форму

9. Это прекрасно, когда стоматологи заботятся о том, чтобы детям было комфортно на приеме. Главное — не перестараться

10. Это кресло словно говорит: «Забудьте обо всем и наслаждайтесь видом!»

11. Верьте нам, это ради благого дела

«Нашей больнице нужна ваша помощь — болейте».

12. Жизнь коротка — улыбайтесь, пока есть зубы

13. А что у вас было на обед?

«Человеческие органы для трансплантации».

14. Представьте, что это первое, что вы увидите, когда проснетесь после операции

15. Бабушка, какие у тебя большие зубы!

16. Эти орехи точно не подлежат возврату

«Едь домой, расслабься... и наслаждайся своими орехами!»

17. Необходимую проверку зрения можно быстро пройти где угодно — даже в туалете

18. У этого скелета стоит поучиться раскрепощенности

19. Украсить елку символами плодородия к сезону получения подарков — отличная идея!