19 случаев, когда реальный размер вещей оказался значительно больше, чем мы привыкли считать

Как оказалось, мы и не догадываемся об истинном размере некоторых объектов. Взять те же следы волка и крупной собаки, которые, казалось бы, не должны столь разительно отличаться. Но даже знакомые вещи порой способны ошеломить. Например, зубчик чеснока, выросший до таких размеров, что его одного хватит на несколько блюд. И подобных примеров — вагон с огромной такой тележкой.

Мы в AdMe.ru каждый день убеждаемся, что в мире еще полно места для сюрпризов. И эти 19 фотографий — идеальное тому доказательство.

«След волка в сравнении с лапой моей овчарки»

«Не понимаю, чья же нога могла оставить такой след»

Возможно, это была стопа обычного размера, но снег слегка подтаял. Об этом также говорит отсутствие протектора. © BigScrungleBunch / Reddit

«У моей тети на дереве вырос один лимон, зато какой. Рядом лежит слегка недоспевший апельсин, который рос по соседству»

Человек на фоне полноразмерного макета кетцалькоатля — вымершего доисторического животного

Это Раффлезия Арнольда — один из наиболее крупных цветков на планете

Морковь, которой можно накормить всю семью на несколько дней вперед

«Такой вот огромный лист я нашел. Рядом лежит самый обычный банан для сравнения»

«Гигантский кактус, который мы увидели, гуляя по пустыне. Предполагаю, что ему не менее 150 лет»

А это самая большая самоходная установка в мире. Обычный экскаватор на ее фоне — песчинка

«Это мой 60-килограммовый пес. Зовут его Флетчер»

Кажется, этот помидор чувствует себя не в своей тарелке

Мы знали, что баобабы огромны, но чтобы настолько... Если присмотреться, то возле дерева можно увидеть человека

Пара фотографий библиотеки «Глаз» в Китае, чтобы оценить ее масштабы

«Огромный набор LEGO „Титаник“, на сборку которого я потратил около 12 часов»

«Эта огромная белка сегодня наблюдала за мной»

Только посмотрите на денежное дерево, которому 40 лет

«Собиралась использовать 2 зубчика чеснока, но думаю, что хватит и одного»

Огромный морской буй, найденный во время отлива

«Самое большое сиденье для унитаза, которое я встречал в своей жизни»