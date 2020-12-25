19 случаев, когда поход в магазин принес больше впечатлений, чем весь 2020-й

Ну казалось бы, что может быть впечатляющего в походе в магазин, кроме скидок и итоговой суммы на ценнике? Ничего, скажете вы. Вот и мы так думали какое-то время. А потом наткнулись на посты людей о ярких событиях, которые с ними случились во время шопинга.

Мы в AdMe.ru даже немного завидуем героям нашей статьи, ведь наши походы в магазин совсем не похожи на приключение.

«Пошел я в магазин за продуктами и увидел это чудо. Было принято решение брать на тест. Еще бы! Тушенка по цене банки из-под тушенки»

«После вскрытия появился явный запах соевого мяса. Хотя лицевая сторона банки гласит иное, таки соя за 19 рублей? Ну, думаю, неплохо. До открытия банки я думал, что все выкину, но соевое мясо я ел неоднократно. Было принято решение поварить сей продукт 10 минут и употребить. При кипячении жир практически не всплыл, вылезла какая-то белая пена. На вкус обычное соевое мясо. Тому, кто не знает вкуса, не понравится. А я сожрал все». Я такую иногда покупаю и прям из банки употребляю. Ну нравится мне вкус соевого мяса. Из негативных последствий только чувство стыда на кассе. © NEEN / Pikabu

Я специально выбираю для подобных покупок супермаркеты подальше от дома. Типа если вы меня и запомните, то все равно не найдете! © ***** / Pikabu

«Щечки белочки»

Идею для необычного свидания подвезли

«Мы отправили в кондитерскую пример торта, который нам нужен. Снизу — то, что мы получили в итоге»

Теперь вам нужно отправить нижнее фото еще в одну кондитерскую и посмотреть, что будет. © pizzadog21 / Reddit

Когда срок годности — это просто набор цифр

Люблю свой магазинчик у дома. Забыла купить майонез, зашла. Смотрю, провансаль со скидкой. Взяла, оплатила, иду к выходу, смотрю срок годности, а он уже на неделю просрочен. Возвращаюсь, говорю: «Девушка, майонез-то просрочен». А мне в ответ: «Так поэтому он и со скидкой». © MeriSkitty / Pikabu

«В магазине закончились обычные бейгели. Пришлось взять этот зеленый леприконский»

До такого Apple вряд ли додумается

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку

«У нас в магазинах продают зад, девочки, кому надо, покупайте»

«Недорого!»

Миссия: найти тележку в предновогодний день

Дело было перед Новым годом. Решили мы двумя семьями встретить праздник. Приехали в торговый центр и разделились: мужья с детьми пошли по своим делам, а девочки — закупаться вкусняшками.

Зашли в магазин, а телег нет. Не беда, подождем. Видим, семейная пара с ребенком идет по направлению к подземной парковке. Недолго думая, мы двигаемся за ними. Держимся на расстоянии, обсуждая меню и разные новости. Первой на нас начала оглядываться женщина. Семейка ходит и ходит между рядами машин, поворачивая то в одну сторону, то в другую, ускоряя шаг. С почти нашей тележкой. Но мы не отстаем. Через какое-то время мужик тоже начал на нас поглядывать. Они остановились. И мы стоим, спорим, хватит ли на всех 3 салата или сделать еще.

Они смотрят на нас, мы — на них и на тележку. Замолчали. Минуты 3 была тягостная тишина с гляделками.

— Тележку можно, когда освободится?

Мужчина аж выдохнул:

— А, так вам телега нужна?

И все начали смеяться. Уж не знаю, что они про нас подумали, но даже 10 рублей за тележку не взяли. А мы закупились и славно встретили Новый год. © Kkurochka / Pikabu

«Выхожу сегодня из магазина. Вижу, тетка стоит с собакой без поводка у двери»

«Далее слышу: „Сидеть, я сказала сидеть, молодец, я сейчас пойду в магазин, ты никуда не уходи. Ты слышишь меня? Никуда не уходи, я сейчас вернусь, я пошла, никуда не уходи“. Отошел далеко от магазина, обернулся, вижу — собака сидит около двери. Запало в память!»

«С обоями так же надо»

Когда есть все, но только не то, что надо

«Вот что случилось, когда я пошел в магазин за зарядным»

«У нас в торговом центре открылся новый магазин. Я захожу туда и первое, что вижу, — вот эту полку. Жена сказала, что я выглядел так, будто сейчас расплачусь»

«Лего, снятое с производства».

Когда состав имеет значение

На днях зашел в магазин. Передо мной в очереди мужчина. Далее его диалог с продавцом:

— Взвесьте мне, пожалуйста, какой-нибудь колбаски с чесноком.

Продавец начинает с сомнением оглядывать прилавок в поисках.

Мужчина тыкает в колбасу по типу краковской:

— Давайте вот эту.

Продавец берет колбасу:

— Только она не с чесноком...

Мужчина тут же — с толикой недоверия и некоего благоговения:

— С мясом, что ли? © Appolo13 / Pikabu

«Купил сегодня новый кошелек в благотворительном магазине. Внутри нашел чек 1996 года»

«В Австралии не сезон для тыкв, поэтому на Хеллоуин магазины пытаются продавать ананасы»