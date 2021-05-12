19 случаев, когда люди внезапно осознали, что им давно уже не 18 лет
Есть такой хитрый возраст, когда у нас все еще спрашивают паспорт, но уже начинает болеть спина. А в очереди могут сказать как «девушка», так и «женщина». Или вдруг понимаешь, что мама больше не запрещает сидеть за компом, и раз — ты уже взрослый лоб.
Мы в AdMe.ru почитали случаи, когда люди заметили такие изменения. И в этих историях с легкостью можно узнать себя.
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Мне вот 34 годика. Но я как-то молода душой, да и внешне вроде (!) тоже. Иду недавно по улице в 11 вечера с собакой. Пустая улица, и только 2 парня стоят у магазина. Возраст — ну, лет 20–23. И вот один берет стеклянную банку и решает сыграть в баскетбол, кидая ее в мусорку. Естественно, банка перелетает мусорку, расшибается об асфальт, я успеваю за поводок поднять собаку на руки. На мой взгляд парень театрально кланяется к земле, произносит: «Извините, я все соберу, чес-с-са!» Я со словами «сомневаюсь» иду дальше. Слышу, за спиной второй парень говорит ему: «Ты че, совсем того, женщина аж в шоке». Всплакнула. © simplesam / Pikabu
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Вчера коллега ходил на диспансеризацию, пожаловался там на боли в спине. Врач: «А шо вы хотели, у вас уже старость!» Коллеге 43 годика. © madalik / Pikabu
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Сегодня поняла, что все это «мне 30, у меня защемило шею, потому что я неудобно спал» совсем не смешно. Проснулась с дикой болью в руке и опухшим пальцем. К чему это я? Если вам около 30, не теряйте бдительности даже в кроватке. Можно просто спать, никого не трогать, а проснуться и поехать в травмпункт. Оказалось, у меня ушиб с растяжением связки и еще чего-то там.
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Села на шпагат, и что-то хрустнуло в колене. Старость не в радость. © ddreambloww / Twitter
- 3 дня назад случилось ужасное. Но начну издалека. Моя подруга (младше меня) прозорливо заметила, мол, девушки после универа начинают сидеть в офисах и у них появляется животик. И это «начало конца». Она этого боится и записалась на спорт. Пф-ф, ну я-то пресс с 11 лет качаю. То фитнес, то танцы. Но вот уже год не ходила в зал. Тут смотрела запоем «Далеких странников» и трескала на ночь шоколадки с чаем. Итог: 3 дня назад обнаружила у себя то самое пузцо. Кошмар! Теперь перед сном качаю пресс.
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Произошло вчера в местной «Пятерочке» и как-то так в душу запало. Стою на кассе. Сам я 90 года рождения, но на свой возраст вот совсем не выгляжу, поэтому до сих пор всегда спрашивают паспорт. Подходит моя очередь, на автомате достаю паспорт и показываю кассиру. Кассир смотрит на паспорт и на меня, и происходит забавный диалог: «Так вы 90 года, зачем мне паспорт смотреть?» «Ну, у меня всегда спрашивают, молодо выгляжу, привык уже». Кассир: «Значит, можете отвыкать понемногу, пора уже». И чет так грустно стало. © Elves6666 / Pikabu
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Была у меня история. Мне 24. Иду со своим парнем в магазин, навстречу тетенька подходит к нам: «Олежка, здравствуй (обращается к моему парню), как дела? А это твоя мама?» Указывая взглядом на меня. Вот уж я всплакнула, так всплакнула! А парню знаете сколько? Ему 23. © yfpfhjdf / Pikabu
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Многие замечают, что с возрастом время будто бы идет быстрее. Я еще молода, но кажется, что от Нового года до лета всего месяц, не больше. Само лето пролетает мгновенно, и вот уже достаешь осеннее пальто. А там еще чуть-чуть и снова Новый год. Успеть бы побыть на этой земле. © Подслушано / VK
- Когда рожали первые одноклассницы, я думала: «Господи, они же сами дети!» Когда девочкам из универа предки дарили машины, я переживала: «А как же они будут ездить? Они же маленькие еще! О чем думают родители?» Когда знакомила нынешнего парня с родителями: «Мамочки, они же поймут, что мы целовались». И тут как гром среди ясного неба: в 22 года забеременела моя младшая сестра. А я в свои 25 все еще застряла в возрасте 15 лет, где нет места свадьбе, детям и квартире в ипотеку. © Подслушано / Vk
- Присоединяюсь к клубу вечных детей 30 годиков. И машину водить слишком ответственно, и детей заводить рано, и младшие до семьи еще не доросли (но это неточно: брату 20, кто знает, что он учудит). © Анастасия Стовпец / Vk
- Мне 33. Как подстригусь — сразу паспорт спрашивают. Волосы отрастут — видна седина, плюс обручальное кольцо — паспорт не нужен. Грустно. © s8ar0g / Pikabu
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Веду бумажные дневники много лет. Все думаю, что настанет день и я буду с нежными воспоминаниями листать страницы. В итоге начинаю читать, бьюсь в истерике от стыда, с криками выкидываю дневник подальше, лишь бы не краснеть за написанный бред. Видимо, нежность к написанному придет в старости. Или нет. © Подслушано / VK
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Я была на 4-м курсе Финэка. Проходила практику в торговой фирме и по 4 часа в день тупо сидела за компом и забивала цифры в экселевскую таблицу. Жалуюсь подруге, мол, я в экзистенциальном шоке. Это что, люди так по 8 часов в день всю жизнь проводят?! Подруга уже год работала бухгалтером и такая: да, это взрослая жизнь, тебе надо смириться. Тут я поняла, что год мне осталось на свободе проходить. Вот оно какое, взросление. И такое возмущение в душе поднялось! К счастью, я ушла в другую профессию. И она. Шьет чудесные платьишки.
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Понял, что уже взрослый, когда заболели суставы (и это, возможно, на всю жизнь); когда начал помогать родителям; когда в «Маке» вместо самого большого стакана колы (чтобы выгоднее) стал покупать самый маленький (чтоб поменьше сахара в живот); когда 15-летние начали обращаться ко мне на «вы». © Сергей А. / Яндекс.Кью
- Я за собой заметил: чем старше становлюсь, тем больше наслаждаюсь простыми радостями вроде полноценного 8-часового сна, плотного завтрака, горячего душа, прогулки на свежем воздухе, отсутствия болей в теле. © iamchildeajax / Twitter
- Как я понял, что уже взрослый? Когда мама перестала ограничивать мое время за компом и грозиться выдернуть шнур. Когда она перестала запрещать мне есть столько сладкого, сколько я захочу; когда не нужно, украдкой идя на кухню, с волнением доставать очередную печеньку. Когда стал зарабатывать свои первые деньги на 1-м курсе универа. Когда получил права и сел за руль. Хотя, чего греха таить, я до сих пор (а мне 24) порой испытываю неуверенность в том, что делаю, и чувство взрослости растворяется. © Антон Шушерин / Яндекс.Кью
- Мы с подругой вышли из кинотеатра. Идем смеемся. К нам подруливает девушка и начинает вещать про розыгрыш призов от турфирмы. Нужно просто взять флаер и стереть кружочек на фольге, как в лотерее. Ну мы что-то выиграли. И тут она говорит лично мне: «Вам с мужем и ребенком нужно подойти в офис». Немая сцена. Так, стоп, какой муж, какой ребенок?! Оказалось, промоутер решила, что мы — мать и дочь! И рекламировала она семейные туры. Мне 26, и мне всегда говорили, что я выгляжу моложе. Подруге 20, но да, с ее большими глазами ее можно принять за школьницу. Я была в шоке: неужели я так плохо выгляжу? Подруга: «Ты не расстраивайся, я вчера за анализами пришла, меня спросили: „Девочка, где твои родители?“ Думали, мне лет 14».
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В какой-то момент я начала понимать, что отношусь более серьезно к жизни. На 3-м курсе, придя на ненавистный английский, я осознала, что это нужно. Прежде всего мне, а не кафедре / родителям. А позже, на другом предмете, когда преподавательница не явилась на занятие, все были рады, а мне было досадно, ведь она отняла у меня часть знаний. Дальше были еще моменты, но этот, на мой взгляд, переломный. © Аленка / Яндекс.Кью
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Моя 5-месячная дочь снова стала часто просыпаться по ночам и орать как пилорама. Где-то день на 6-й без особого сна я понял, что обратной дороги нет. Я не могу просто забить, бросить все и оставить жену наедине с нашей маленькой сиреной. Теперь нужно встать горой и помогать, зарабатывать, кучу всего читать про детей. Так что время на компьютерные игрули и на поспать пришлось значительно урезать. © Федор Васильев / Яндекс.Кью
А у вас было такое? В каких-нибудь историях узнали себя?