19 случаев, когда люди внезапно осознали, что им давно уже не 18 лет

Веду бумажные дневники много лет. Все думаю, что настанет день и я буду с нежными воспоминаниями листать страницы. В итоге начинаю читать, бьюсь в истерике от стыда, с криками выкидываю дневник подальше, лишь бы не краснеть за написанный бред. Видимо, нежность к написанному придет в старости. Или нет. © Подслушано / VK

Я была на 4-м курсе Финэка. Проходила практику в торговой фирме и по 4 часа в день тупо сидела за компом и забивала цифры в экселевскую таблицу. Жалуюсь подруге, мол, я в экзистенциальном шоке. Это что, люди так по 8 часов в день всю жизнь проводят?! Подруга уже год работала бухгалтером и такая: да, это взрослая жизнь, тебе надо смириться. Тут я поняла, что год мне осталось на свободе проходить. Вот оно какое, взросление. И такое возмущение в душе поднялось! К счастью, я ушла в другую профессию. И она. Шьет чудесные платьишки.