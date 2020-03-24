19 случаев, когда люди столкнулись со странными вещами, а пользователи сети объяснили все в два счета

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Сегодня в интернете можно узнать все что угодно. От рекомендаций, как испечь блины, до советов, как отправиться в кругосветное путешествие. Но ценность Всемирной паутины не только в большом количестве хранящейся в ней информации, но и в людях, которые делятся своими знаниями друг с другом.

Мы в AdMe.ru уверены, что пользователи сети могут дать ответ практически на любой вопрос и выяснить предназначение самых загадочных вещиц. Доказательства тому вы можете увидеть ниже.

«Недавно мой друг сидел в самолете позади странной семьи: у всех были такие штуки за ушами. Кто-нибудь знает, что это?»

Ответ: Это акупрессурный тайваньский пластырь, который помогает при укачивании.

«Нашел у себя в доме. Внутри есть крошечное лезвие»

Ответ: Это кисточка для чистки робота-пылесоса. С ее помощью можно прочистить его реснички и удалить скопившиеся на них волосы.

«Какая-то деревянная штуковина. Стоит пару долларов»

Ответ: Это игрушечная катапульта. Для того чтобы она заработала, нужно протянуть резинку от крючка по ключевым метательным элементам и вновь вернуться к крючку.

«Этот крюк попался мне в ящике с другими случайными инструментами, который я выиграл на аукционе»

Ответ: Такие крюки раньше использовались для перемещения тюков сена или соломы.

«Неоднократно видел такие штуки в Берлине и до сих пор не пойму, что это такое»

Ответ: Это часы, которые показывают время в 24-часовом формате. Каждый слот в верхнем ряду равен 5 часам. В ряду ниже 1 деление — 1 час. Деления в 3-м ряду равны 5 минутам, а в нижнем ряду — 1 минуте. Таким образом, часы показывают 11:41.

Эта штука немного длиннее ладони, очень старая, привезена из Испании. Но, возможно, ее сделали в Африке

Ответ: Это пресс-форма, которая использовалась для литья мягких металлов, например меди. По окраске поверхностей можно понять, что материал заготовки оседал на створках штампа.

«Это электрическая утка? Но почему она не нагревается, не имеет звуковых отверстий, не двигается? Для чего она вообще?»

Ответ: Это сенсорный выключатель для лампы накаливания. Чтобы он заработал, подключите к нему лампу, вставьте вилку в розетку и дотроньтесь до утки.

«Друг нашел это в озере Чикамагуа. Он заядлый рыбак, но никогда с таким не сталкивался и теперь пребывает в растерянности»

Ответ: Вероятно, это глоточные зубы рыбы, которая называется бородатый темный горбыль.

«Получил это в подарок на Рождество. Но понятия не имею, что это такое»

Ответ: Это старый пушечный шомпол.

«Нашел это на полу в своем учебном классе»

Ответ: Это защита от кражи компьютера. Обычно один конец такого замка крепится на ноутбуке или компьютере, а другой — на столе.

«Эта металлическая голова была найдена мной в старом ящике для инструментов»

Ответ: Это старинная игрушка-бомбочка. В зубы вставляли пистон, а потом бросали фигурку на асфальт — раздавался хлопок.

«Эти штуки мы нашли во время уборки пляжа»

Ответ: Это то, что осталось от старых щелочных батареек. Внутри 9-вольтовых батареек обычно находятся несколько таких пластинок, как самые мелкие на этой фотографии. Более крупные пластины — из более крупных батарей.

«Нашел это в комиссионке. Внутри штука полая»

Ответ: В этом футляре раньше хранились палочки для еды.

«Купил это на распродаже. Продавец тоже не в курсе, что это такое»

Ответ: Это держатель для столовых приборов. Он крепится на тарелку и не дает ложке соскользнуть в суп.

«Это какой-то предмет искусства или разновидность рыболовной приманки?»

Ответ: Это наживка для ловли кальмара. Свет от белой рукоятки должен привлекать кальмара в темноте.

«Этот предмет я увидел в канадском музее в Манитобе. Но даже сотрудники музея не смогли мне сказать, что это»

Ответ: Это старинный инструмент для изготовления ковриков.

«Я нашел эту вещь в доме моего дяди. Но он не знает, что это такое, и не помнит, откуда взялся этот предмет. Кто-нибудь в курсе, что это может быть?»

Ответ: Это старинный пресс для цветов. Его использовали, чтобы сушить растения для гербария.

Эта вещь входила в набор кухонных инструментов из благотворительного магазина. Другим предметом в наборе была ломтерезка для яблок

Ответ: Это открывашка для ведер с крышкой. С ее помощью можно не только открывать, но и запечатывать их обратно.

«В моей школе стоят такие урны. На них нарисованы тарелка, бутерброд, куриная ножка и что-то еще. Что?»

Надпись на баке: «Пищевые отходы: компостируемые отходы, остатки еды, бумажные стаканчики и пр.»

Ответ: Это экологичная бумажная ложечка. Она складывается по пунктирным линиям, а затем утилизируется вместе с пищевыми отходами.

С какими странными вещами вам приходилось сталкиваться? Может быть, у вас даже есть их фото?