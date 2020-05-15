19 случаев, когда люди смогли попасть в прошлое, всего лишь воссоздав старые снимки

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Старые фотографии обладают особой магией: они погружают нас в прошлое, помогают вспомнить те моменты, которые отзываются теплом в нашем сердце. И как хочется иногда по-настоящему вернуться в тот самый день и миг, чтобы ощутить те же эмоции, обнять тех же людей, что были с нами тогда, подурачиться и снова почувствовать себя беззаботными.

В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которые нашли доступный всем нам способ открыть временной портал, всего лишь воссоздав свои фотографии.

«Воссоздал на День матери любимую фотографию моей мамы, где мы вдвоем»

Все тот же подарок, все та же радость

40 лет спустя

«Мама 40 лет хранила это платье, ожидая внучку»

«1996-й и 2018-й»

«К 60-летию нашей мамы мы с моими братьями и кузеном воссоздали фото первого дня, когда я пошел в детский сад»

1991-й и 2019-й

Почти не изменился, только раковина стала маловата

«На фото слева мне 2 года, мы с бабушкой печем пряники. Справа — фото, сделанное через 15 лет»

3 сестры спустя 37 лет

«Сложнее всего было найти хоть какие-то красные штаны»

«Единственное, что изменилось, — это длина моей сестры»

30 лет пролетели незаметно

Братья и обнимашки через 25 лет

Как можно выглядеть еще лучше в том же платье спустя столько лет?

«Слева — я держу свою девочку на моем выпускном в 2002 году. Справа — держу ее еще крепче уже на ее выпускном в 2020-м»

Возвращение домой со службы в 1959-м и спустя 60 лет — из отделения химиотерапии в 2019-м

Какой момент или моменты вы тоже хотели бы повторить и снова запечатлеть на фото? Кто был бы на таком снимке с вами?