19 случаев, когда люди не постеснялись показать всему миру свои начинания

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Все мы, бывало, пробовали создать своими руками что-нибудь впервые: приготовить вкусный ужин, сделать живописную фотографию, что-то нарисовать. Конечно, навыки прокачиваются со временем, но иногда и в первый раз получаются шедевры, которыми можно гордиться.

Мы в AdMe.ru обожаем любое творчество и с удовольствием наблюдаем за тем, как кто-то пробует себя в чем-то новом. Предлагаем взглянуть и вам и, может, даже вдохновиться примером этих людей.

«Дочка в первый раз попробовала связать кошку крючком. Папина гордость!»

«Моя первая попытка снять штормовой морской пейзаж»

«Впервые попробовал сделать скульптуру. Использовал 3D-печать и раскрасил Форреста Гампа»

«Я сделал это! Мой первый витраж»

«Впервые попробовала себя в ландшафтном дизайне в качестве хобби. 12 месяцев работы по выходным»

«Вырезал свою первую скульптуру из снега»

«В первый раз попробовал сделать домашнюю пиццу»

«Горжусь своей попыткой что-то связать! Это первое, что я сделала своими руками»

«Мой первый рисунок углем»

«Сделал реалистичную татуировку животного в первый раз!»

«Моя 12-летняя сестра впервые попробовала рисовать на холсте!»

«Попыталась испечь печенье с начинкой»

«Впервые сделала французский маникюр. Есть к чему стремиться, но могло быть и хуже!»

«Попробовал сделать реалистичный рисунок»

«В первый раз приготовил рататуй»

«Сшила платье. Это моя первая попытка шитья одежды»

«Впервые рисовала масляными красками!»

«Попробовала сделать пирожные на палочке! Получились довольно вкусными»

«Сделал мебель для дома в первый раз. Изготовил из массива белого дуба»