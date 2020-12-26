19 человек, которые внезапно поняли смысл фразы «Иногда лучше жевать, чем говорить»

У меня дети — разнополые двойняшки. Пошла как-то на плановый осмотр и взяла с собой маму для подстраховки. Она у меня медик и кучу врачей знает. И вот одна из ее знакомых увидела маму в коридоре поликлиники, подошла на малышей посмотреть и выдала: «Ой, Анна Тихоновна, как же внучка на вас похожа — прямо одно лицо! А внук симпатичным вырастет». После долгой паузы она добавила: «Ой, я не то имела в виду». © chidi / Pikabu

Встречались с парнем несколько месяцев, и вот он заявил: «Я с тобой не из-за внешности. Я мог бы найти красотку, но мне душа твоя нравится». © Крошка-картошка / AdMe