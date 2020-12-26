19 человек, которые внезапно поняли смысл фразы «Иногда лучше жевать, чем говорить»
Сделать красивый комплимент — настоящее искусство. Порой люди ляпают такое, что голову сломаешь, пока поймешь, что они имели в виду. Возможно, многие слишком волнуются, когда стараются произвести впечатление на собеседника, или изо всех сил пытаются выделиться на фоне дежурных фраз вроде «Какие у тебя глаза красивые».
Мы в AdMe.ru от души смеялись, когда читали истории о странных комплиментах, которые сложно понять и невозможно забыть. А в бонусе принесли историю с неожиданным поворотом: фраза, которая должна была задеть человека, внезапно его осчастливила.
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У меня дети — разнополые двойняшки. Пошла как-то на плановый осмотр и взяла с собой маму для подстраховки. Она у меня медик и кучу врачей знает. И вот одна из ее знакомых увидела маму в коридоре поликлиники, подошла на малышей посмотреть и выдала: «Ой, Анна Тихоновна, как же внучка на вас похожа — прямо одно лицо! А внук симпатичным вырастет». После долгой паузы она добавила: «Ой, я не то имела в виду». © chidi / Pikabu
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Встречались с парнем несколько месяцев, и вот он заявил: «Я с тобой не из-за внешности. Я мог бы найти красотку, но мне душа твоя нравится». © Крошка-картошка / AdMe
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А мне однажды сказали: «У тебя цвет глаз такой красивый, как если бы кошку с козой скрестили». Тогда я растерялась, а потом уже подумала, что нужно было спросить, может, у меня еще и зрачок крестиком? © swamp werewolf / AdMe
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6 утра. Иду домой с тусовки, несу цветы, спать хочется ужасно. Дворник с ближнего зарубежья скребет снег лопатой. Вдруг слышу в спину характерный акцент:
— Дэвушка, вы клумба! Вы прекрасная цвэточная клумба!
Мне почему-то стало смешно, усталость как рукой сняло, я повернулась и ответила «спасибо», а он мне:
— Удобряйтесь почаще, чтобы лучше цвэсти! © Mariecane / Pikabu
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Делала УЗИ органов малого таза, и врач вдруг говорит: «Какой милый оттенок розового!» Повисла неловкая пауза. Потом она рассмеялась и пояснила, что имела в виду мой лак на ногтях. © UrMine2Todd / Reddit
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А мне во время УЗИ гинеколог сказала, что я внутри такая же красивая, как и снаружи. © WitchyWithIt / Reddit
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Ситуация на работе. Одна девушка щупает волосы второй и говорит: «Вау! Вот бы я хотела такие тонкие волосы. Это насколько меньше времени бы уходило, чтобы расчесаться, да и на кондиционере бы здорово экономила». © alison10tidwell / Reddit
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Я сильно прибавила в весе во время первой беременности. И вот через неделю после родов мать мне говорит: «Приятно видеть, что ты наконец-то похудела». © littleln / Reddit
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Опубликовала в соцсети фотку с квеста. На фото у меня руки в кандалах, а рядом здоровенный шар на цепи летит. Дальний знакомый оставил комментарий: «Тебе идет». Я в некотором недоумении уточнила, что именно идет. Кандалы? Шар? Чувак ответил, что мне все идет. И вот как-то стремно это было. © Айса / AdMe
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В моем университете проводили конференцию по физике. На нее пригласили нескольких выпускников, в том числе меня. За столом ко мне обратился нобелевский лауреат, сидевший рядом: «Наверное, тебя сюда позвали, потому что ты красивая». Спасибо, чувак! © Andromeda321 / Reddit
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Мой муж — врач. Я уже привыкла к его своеобразному юмору, но порой даже не знаю, как реагировать. Попросила супруга сделать массаж, и в процессе он выдал: «У тебя не кожа, а мечта таксидермиста». Вроде и комплимент сделал, оценив упругость кожи, но осадочек остался. © «Подслушано» / Ideer
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У нас была соседка, с которой мы никогда толком не общались: я только махала ей, когда та проходила мимо нашего дома. Лицом к лицу мы встретились лишь на свадьбе общих друзей. Соседка пристально смотрела на меня несколько минут, а потом громко сказала: «Боже, я всегда думала, что ты страшная!» © Linda Cohen / Quora
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В 10-м классе меня пригласил гулять мальчик, который мне тогда нравился. Все шло неплохо до того момента, пока я не сказала: «Знаешь, ты чем-то похож на Гену Букина из „Счастливы вместе“». Мне тогда казалось, что это хороший комплимент, но парень был другого мнения. Второго свидания у нас не было. © «Подслушано» / Ideer
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Подруга-маркетолог сказала, что у нее на примете есть проект, для которого я идеально подхожу. Ей был нужен «среднестатистический мужчина не пугающей наружности для рекламы пылесоса». Кстати, работу я тогда получил. © 1handsomejosh / Reddit
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Пришли с женой в гости к приятелю. В какой-то момент застолья захотелось мне жене его комплимент какой-нибудь сказать. А у нее очень правильные черты лица, красивый гармоничный овал. Ну я и ляпнул: «Красивый у тебя череп, Ира!» Она чуть не поперхнулась. Уже потом моя жена рассказала, что у Иры какие-то проблемы с волосами и она носит парик. © JoyDealer / Pikabu
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Коллега однажды сказал, что я смесь Хана Соло из «Звездных войн» и доктора Бансона из «Маппет-шоу». Дело было в 1998-м, а я до сих пор об этом думаю и никак не пойму, это был комплимент или оскорбление. © guestpass127 / Reddit
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Пошла к стоматологу. Врачом оказался невысокий парень лет 27–30, ну очень худой. Разговорилась с врачом и сказала, что подумываю о винирах. Парень выпучил глаза и закричал:
— Не надо!
— Почему? Вредно, да?
Доктор немного покраснел и смущенно ответил:
— Вы такая толстенькая, и ваши кривые зубки вам очень идут! © CorvusMonedula / Pikabu
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А мне как-то заявили: «Девушка, у вас такие необычные глаза... Такой цвет... Как у Голлума из „Властелина колец“!». Вот и думаю после этого: я хоть только глазами на Голлума похожа? © Виктория Шувыкина / Facebook
Бонус: оскорбление, которое неожиданно превратилось в комплимент
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Еду в метро на работу. У дверей какой-то дед наступил женщине на ногу, началась перепалка. Дед старый, но довольно крепкий, уверенно ругается. Даме лет 40, слегка потрепанная жизнью, и видно, что ругаться привыкла.
Страсти нарастают, и в какой-то момент дед выдает: «Ты меня еще учить будешь, сопля зеленая?» Женщина осеклась, помолчала, а потом заулыбалась и говорит: «Спасибо! Мне вообще-то уже за 40, это я просто так выгляжу хорошо». Потом всю дорогу ехала в приподнятом настроении. © Margadon / Pikabu
А вам делали комплименты, на которые вообще непонятно было, как реагировать? Или, может, вы сами попадали впросак, пытаясь сказать другому человеку что-то приятное?