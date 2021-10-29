19 случаев, когда люди хотели сделать фото на память, но судьба явно была против

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Многим из нас знакома ситуация, когда только приготовишься сделать обалденный кадр на память о каком-то событии, как тут же что-то начинает идти не по плану. То в объективе появится удивленная мордаха кота, то лица главных героев окажутся чем-нибудь перекрыты. Хорошо, что сейчас у каждого из нас есть возможность фотографировать сколько хочется и не переживать за зря потраченную пленку.

У многих сотрудников AdMe.ru тоже есть такие фотографии. Но мы ничуть не расстраиваемся, честное слово.

«Я позировала на лошади, когда эта птичка решила поближе познакомиться с фотографом»

«Хотела сфотографировать пейзаж, но тут в кадр попала колибри. Ага, она прилетела ровно в тот момент, когда я нажала на кнопку, и, кажется, сама в шоке»

Когда изо всех сил пытаешься войти в образ, но тут в кадре появляется недоумевающий кот

Кажется, внезапная молния сделала этот кадр более эпичным

«На этом фото мой друг должен был показывать пойманную рыбу»

Когда собаке приспичило отряхнуться прямо в разгар фотосессии

«Я тоже есть на фото. Прямо за собачьим хвостом»

«Моя мама фотографировала закат. А в кадре оказался еще и неожиданно выпрыгнувший дельфин»

«Я попыталась сфотографировать пролетающую колибри. И тут мой пес решил, что ему нужно обязательно сделать кучку»

Когда пытаешься сфотографировать грозовое небо, но тут в кадр попадает молния и словно делит его на две части

Думаете, пролетел небольшой самолет? А нет, это пчела возле объектива

«Как же я хохотала над этим фото! На него попал момент, когда я выронила только что пойманную рыбу»

Пчелка, которая тоже хотела быть в кадре

Кот, который неожиданно научился давать пять. И судя по выражению мордочки, сам не понял, что сделал

«Я фотографировала своих родителей, но в кадр решил влезть голубь»

Когда ты хочешь совместный снимок, а птичка — нет

«Моя попытка сфотографировать рулет с лобстером»

«За пару секунд до ее приземления мне на голову»

Привет, моль. Кажется ты тут не к месту