19 случаев, когда люди хотели сделать фото на память, но судьба явно была против
Многим из нас знакома ситуация, когда только приготовишься сделать обалденный кадр на память о каком-то событии, как тут же что-то начинает идти не по плану. То в объективе появится удивленная мордаха кота, то лица главных героев окажутся чем-нибудь перекрыты. Хорошо, что сейчас у каждого из нас есть возможность фотографировать сколько хочется и не переживать за зря потраченную пленку.
У многих сотрудников AdMe.ru тоже есть такие фотографии. Но мы ничуть не расстраиваемся, честное слово.
«Я позировала на лошади, когда эта птичка решила поближе познакомиться с фотографом»
«Хотела сфотографировать пейзаж, но тут в кадр попала колибри. Ага, она прилетела ровно в тот момент, когда я нажала на кнопку, и, кажется, сама в шоке»
Когда изо всех сил пытаешься войти в образ, но тут в кадре появляется недоумевающий кот
Кажется, внезапная молния сделала этот кадр более эпичным
«На этом фото мой друг должен был показывать пойманную рыбу»
Когда собаке приспичило отряхнуться прямо в разгар фотосессии
«Я тоже есть на фото. Прямо за собачьим хвостом»
«Моя мама фотографировала закат. А в кадре оказался еще и неожиданно выпрыгнувший дельфин»
«Я попыталась сфотографировать пролетающую колибри. И тут мой пес решил, что ему нужно обязательно сделать кучку»
Когда пытаешься сфотографировать грозовое небо, но тут в кадр попадает молния и словно делит его на две части
Думаете, пролетел небольшой самолет? А нет, это пчела возле объектива
«Как же я хохотала над этим фото! На него попал момент, когда я выронила только что пойманную рыбу»
Пчелка, которая тоже хотела быть в кадре
Кот, который неожиданно научился давать пять. И судя по выражению мордочки, сам не понял, что сделал
«Я фотографировала своих родителей, но в кадр решил влезть голубь»
Когда ты хочешь совместный снимок, а птичка — нет
«Моя попытка сфотографировать рулет с лобстером»
«За пару секунд до ее приземления мне на голову»
Привет, моль. Кажется ты тут не к месту
А как бы вы реагировали в подобных ситуациях? Обижались бы из-за испорченного фото или радовались оригинальному кадру?
Фото на превью Frippersinchat / Reddit
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