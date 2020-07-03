19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни

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В нашем конкурентном мире любой владелец бизнеса хочет, чтобы покупатель снова и снова возвращался именно к нему. Поэтому каждый предприниматель старается максимально креативить по части всевозможных удобств для клиента, и это действительно работает. Ведь ту же пиццу, где на каждую колбаску заботливо положили кусочек перца, обязательно захочется заказать еще.

AdMe.ru уверен, что способности компаний быть внимательными к потребителям безграничны. А пользователи сети своими фотографиями доказали, что такое отношение действительно делает нас чуточку счастливее. В бонусе же вас ждет лучшая работа с клиентами, которую только можно представить.

«Пластиковую вилку, которую я получил вместе с заказом, можно использовать и как палочки для еды»

«В моем блокноте есть встроенный калькулятор»

Пицца для одиноких людей

«Я одинок».

На бутылке с водой есть специальное поле, чтобы написать свое имя

У банок с томатной пастой есть мерная шкала под этикеткой, поэтому их удобно использовать повторно

«У моего отца есть футляр для ножа с кодовым замком»

«У моего нового тостера в комплекте есть приспособление, благодаря которому вы не обожжете руки»

«В инструкции к нашему новому холодильнику есть страница, где показаны звуки, которые он издает при нормальном использовании»

«Тот, кто делал мою пиццу, положил туда по кусочку перца на каждую колбаску»

«У моей простыни есть полезные указания»

«Боковая сторона». «Верх или низ».

В автосалоне есть отдельный аккумулятор с зарядными устройствами для клиентов

Карта выбора мест в кинотеатре показывает вид экрана именно с этого места

«Наткнулся на такой интересный экспонат маршрутного такси. Все, как говорится, для людей»

«Наша газовая компания прислала листовку, которую можно потереть, чтобы услышать запах, возникающий при утечке газа (если вы еще не знаете, как в этом случае пахнет)»

Надпись в круге: «Потрите здесь, чтобы узнать запах природного газа».

«Нравится, когда компании обращают внимание даже на такие мелочи»

«Я вверх ногами! Ой-ей! У меня кружится голова... Верни меня обратно, пожалуйста!»

К — клиентоориентированность

«Заказали на работе пиццу. В подарок положили это»

«Я заказывал новые чашки и попросил положить в коробку рисунок дракона. Не разочарован»

Бонус: пожалуй, лучшая работа с клиентами