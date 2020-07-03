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19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни

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В нашем конкурентном мире любой владелец бизнеса хочет, чтобы покупатель снова и снова возвращался именно к нему. Поэтому каждый предприниматель старается максимально креативить по части всевозможных удобств для клиента, и это действительно работает. Ведь ту же пиццу, где на каждую колбаску заботливо положили кусочек перца, обязательно захочется заказать еще.

AdMe.ru уверен, что способности компаний быть внимательными к потребителям безграничны. А пользователи сети своими фотографиями доказали, что такое отношение действительно делает нас чуточку счастливее. В бонусе же вас ждет лучшая работа с клиентами, которую только можно представить.

«Пластиковую вилку, которую я получил вместе с заказом, можно использовать и как палочки для еды»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© packingsomeheat / reddit

«В моем блокноте есть встроенный калькулятор»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© EXployt / reddit

Пицца для одиноких людей

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© PickAJewX / reddit

«Я одинок».

На бутылке с водой есть специальное поле, чтобы написать свое имя

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© swejehtkcuf / reddit

У банок с томатной пастой есть мерная шкала под этикеткой, поэтому их удобно использовать повторно

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© egr08 / reddit

«У моего отца есть футляр для ножа с кодовым замком»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© GamingBotanist / reddit

«У моего нового тостера в комплекте есть приспособление, благодаря которому вы не обожжете руки»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© Leon0803 / reddit

«В инструкции к нашему новому холодильнику есть страница, где показаны звуки, которые он издает при нормальном использовании»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© thaserguy / reddit

«Тот, кто делал мою пиццу, положил туда по кусочку перца на каждую колбаску»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© mechanic7 / reddit

«У моей простыни есть полезные указания»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© lalaisacupcake / reddit

«Боковая сторона». «Верх или низ».

В автосалоне есть отдельный аккумулятор с зарядными устройствами для клиентов

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© thenewyorkgod / reddit

Карта выбора мест в кинотеатре показывает вид экрана именно с этого места

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© Xelu / reddit

«Наткнулся на такой интересный экспонат маршрутного такси. Все, как говорится, для людей»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© sermac / pikabu

«Наша газовая компания прислала листовку, которую можно потереть, чтобы услышать запах, возникающий при утечке газа (если вы еще не знаете, как в этом случае пахнет)»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© RockTheShaz / reddit

Надпись в круге: «Потрите здесь, чтобы узнать запах природного газа».

«Нравится, когда компании обращают внимание даже на такие мелочи»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© Spelling_mistakes / reddit

«Я вверх ногами! Ой-ей! У меня кружится голова... Верни меня обратно, пожалуйста!»

К — клиентоориентированность

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© miner24RUS / twitter

«Заказали на работе пиццу. В подарок положили это»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© Blano4ka / pikabu

«Я заказывал новые чашки и попросил положить в коробку рисунок дракона. Не разочарован»

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© ComradeKarlMarx / imgur

Бонус: пожалуй, лучшая работа с клиентами

19 случаев, когда клиентоориентированность компаний превысила все мыслимые уровни
© wickedwangocard / imgur

А когда вас внимательное отношение как к клиенту заставило довольно улыбнуться?

Фото на превью Blano4ka / pikabu
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