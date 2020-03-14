19 случаев, когда 7-летние дети оказались просто виртуозами житейской мудрости

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Семилетки — настоящий кладезь виртуозных цитат. В этом возрасте дети только начинают системное обучение, поэтому, с одной стороны, уже мыслят по-новому, а с другой — все еще смотрят на вещи с детской непосредственностью.

Мы в AdMe.ru еще раз удивились, насколько красноречивыми и наблюдательными подчас оказываются дети. А бонус вновь докажет, что детской мудрости все возрасты покорны.

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Бонус: еще одно доказательство, что дети виртуозны в любом возрасте

Наверняка и ваши дети выдают перлы чуть ли не каждый день? Мы с удовольствием посмеемся вместе с вами.