19 человек, которым жилье подкинуло небывалый сюрприз

Чтобы найти потайную комнату, ветхий сейф или фамильные драгоценности, необязательно проживать в старинном особняке. Современные жилища тоже таят в себе немало сюрпризов. К примеру, за обоями, розетками, во дворе дома и даже на балконе.

Мы в AdMe.ru страсть как любим всяческие находки, обнаруженные в домах и квартирах. И сегодняшняя статья — яркое тому доказательство.

«Только что переехал в мой новый дом. Решил, что в землю зарыта барбекюшница. Оказалось, это старое бомбоубежище»

«Друг нашел у себя дома водосточную трубу, которая уходила за стену. Решил узнать, куда она ведет. Проделал дыру в стене и обнаружил туалет. Даже салфетки и картина на месте»

«Купил дом со старым сейфом в стене. Ключ в замочную скважину входит, но не поворачивается»

«У нас есть коллекция старых фотографий нашего дома. На одном из снимков изображена гримерная, которая, как мы думали, была разрушена при реконструкции дома»

«Каково же было наше удивление, когда во время ремонта ванной обнаружили за стеной ту самую комнату, целую и невредимую. И вот как мы ее отреставрировали».

«Решили помочь однокурснице сделать ремонт в общаге. Сняли старые обои, и вот что ждало нас под ними... Портрет Земфиры»

«В квартире ушедшего из жизни деда нашли ключи от гаража. Где находится гараж, знали лишь примерно, но все-таки нашли. Еле открыли. И вот что обнаружили внутри»

«ВАЗ-21011 1979 года выпуска. В отличном состоянии. Выставили объявление о продаже, и через 2 недели машинка уехала на эвакуаторе в частный музей за весьма солидную сумму».

«Нашли серебряный слиток в недавно купленном доме моих друзей»

На месте ваших друзей я бы как следует там осмотрелась. Точно говорю: люди, которые что-то прячут, часто делают это не в одном месте. © SilverApeSilverApe / Reddit

«Переехал в пустующую родительскую квартиру. При перестановке обнаружил заначку в $ 1 000, датированную апрелем 2004 года. Как порядочный сын, вернул ее родителям»

Будет весело, если заначку сделал только один из родителей. © iqvolovpi / Pikabu

И притом вовсе не забыл о ней. © ScorpiusGTR / Pikabu

«Нашел сокровищницу в своей ванной комнате. Прямо в шкафчике, который висит над раковиной»

«Нашел этого парня в моем новом доме»

Это самый крутой подарок на новоселье, который может подарить сам дом. © tbell4200 / Reddit

«Переехал в новую квартиру и наткнулся на кусок скотча, который был закрашен краской и приклеен к книжной полке. Под скотчем скрывалась тайна»

«Нашел на съемной квартире. Теперь есть чем платить за нее»

«Мыл зеркало и обнаружил за ним потайной шкафчик. Блин, а я ведь 4-й год живу в этой квартире!»

«Мой друг переехал в новый дом. Это оставили предыдущие хозяева»

«Друг обнаружил в этом доме небольшую проблему в виде термитника»

«Въехал в новую квартиру. Делал ремонт и при снятии старого паркета обнаружил спрятанный сверток, бережно обернутый в скотч. Любопытства ради решил его раскрыть. Меня прокляли?»

В поликлинику сходи — там тебе переведут. © temitch91 / Pikabu

Скорее всего, это просто оберег. Такие пишут, а потом носят на груди в кожаном треугольном мешочке. Типа амулета. © ranzo / Pikabu

«Когда сняли квартиру, обратили внимание, что у соседей на балконах лежат грецкие орехи. А вскоре узнали, для кого»

«Сегодня и до нас очередь дошла. Дали ей орехов. Гостья дала себя сфотографировать и неспешно ускакала на соседний балкон».

«Обнаружил жуткую комнату на чердаке. Металлическая решетка на двери, встроенный свет, зеленые стены и низкий потолок. Мне пришлось нагнуться, чтобы сделать эти фото»

«Я думала, что мой дом построили люди, пока не нашла вот это»