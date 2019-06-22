19 слегка безумных примеров того, что говорят и чувствуют люди под наркозом

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В больницах веселого мало, но есть люди, которые найдут повод посмеяться над собой в любой ситуации. И тогда любые грустные переживания превращаются в байки для дружеских посиделок, будь то история о ежиках, которые так и не принесли шампанское, или случай с вежливой пациенткой, вдруг превратившейся в Годзиллу.