19 слегка абсурдных ситуаций, которые загонят в тупик кого угодно

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Каждый из нас хоть раз сталкивался с вещами, которые своей странностью могли обескуражить и поставить в тупик. В такие моменты хотелось бы получить ответы на множество вопросов, которые тут же возникают в голове. Но как же порой бывает интересно просто понаблюдать за происходящим и не пытаться искать никаких объяснений! Поэтому мы и вам предлагаем сейчас просто насладиться этим эпичным зрелищем.

AdMe.ru не смог пройти мимо фотографий, на которых происходит что-то слишком загадочное, и создал эту подборку, чтобы скорее поделиться своими находками с вами.

1. Когда на тренинге сказали, что надо выходить из зоны комфорта

2. Тот момент, когда голубь делает селфи лучше, чем ты

3. Парадокс или суровая правда?

4. А что не так? Шланг должен вставляться в держатель — шланг вставляется

5. Так выглядит самый маленький парк в мире

6. Кадр, сделанный вовремя, — это кадр на миллион

7. Когда реклама внезапно превращается в 3D

8. Нужно срочно снимать фильм «Бэтмен и Супермен против Бессонницы»

9. «Почта России» выпустила конверты, посвященные МГУ, но вместо МГУ на картинке — дом на Котельнической набережной

10. Что может быть несправедливее?

11. Какое заманчивое предложение...

12. Реклама, с которой по уровню абсурдности мало что может сравниться

«Относитесь к своим паролям как к нижнему белью. Ни с кем ими не делитесь. Регулярно меняйте. Не храните на столе».

13. «В гараже завелись насекомые, так что я послал пару экспертов туда. Сегодня они обучают новенького»

14. На ум приходит только один вопрос: «Зачем?»

15. Похоже, что на заводе по изготовлению этой плитки есть свой пушистый шкодник

16. Хотелось бы узнать предысторию

17. С арифметикой в этом магазине, видимо, не очень дружат

18. Когда купил мейн-куна в китайском магазине

19. Хороший сок, наверное, из Димона получится