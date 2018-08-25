19 слегка абсурдных ситуаций, которые загонят в тупик кого угодно
Каждый из нас хоть раз сталкивался с вещами, которые своей странностью могли обескуражить и поставить в тупик. В такие моменты хотелось бы получить ответы на множество вопросов, которые тут же возникают в голове. Но как же порой бывает интересно просто понаблюдать за происходящим и не пытаться искать никаких объяснений! Поэтому мы и вам предлагаем сейчас просто насладиться этим эпичным зрелищем.
AdMe.ru не смог пройти мимо фотографий, на которых происходит что-то слишком загадочное, и создал эту подборку, чтобы скорее поделиться своими находками с вами.
1. Когда на тренинге сказали, что надо выходить из зоны комфорта
2. Тот момент, когда голубь делает селфи лучше, чем ты
3. Парадокс или суровая правда?
4. А что не так? Шланг должен вставляться в держатель — шланг вставляется
5. Так выглядит самый маленький парк в мире
6. Кадр, сделанный вовремя, — это кадр на миллион
7. Когда реклама внезапно превращается в 3D
8. Нужно срочно снимать фильм «Бэтмен и Супермен против Бессонницы»
9. «Почта России» выпустила конверты, посвященные МГУ, но вместо МГУ на картинке — дом на Котельнической набережной
10. Что может быть несправедливее?
11. Какое заманчивое предложение...
12. Реклама, с которой по уровню абсурдности мало что может сравниться
«Относитесь к своим паролям как к нижнему белью. Ни с кем ими не делитесь. Регулярно меняйте. Не храните на столе».
13. «В гараже завелись насекомые, так что я послал пару экспертов туда. Сегодня они обучают новенького»
14. На ум приходит только один вопрос: «Зачем?»
15. Похоже, что на заводе по изготовлению этой плитки есть свой пушистый шкодник
16. Хотелось бы узнать предысторию
17. С арифметикой в этом магазине, видимо, не очень дружат
18. Когда купил мейн-куна в китайском магазине
19. Хороший сок, наверное, из Димона получится
А какие похожие ситуации приключались с вами? Расскажите нам о них в комментариях.
Фото на превью Zaychig / pikabu, alexxela24 /pikabu