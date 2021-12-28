19 примеров безоговорочной капитуляции человека перед своим домашним питомцем
Домашние любимцы для своих хозяев не просто забава, но настоящие друзья и даже члены семьи. Их холят и лелеют, а иногда и откровенно балуют. Поэтому вполне нормально, что порой не сразу ясно, кто настоящий глава дома.
Мы в AdMe.ru тоже любим домашних животных и хотим показать, как некоторые из них активно двигают личные границы своих хозяев.
Кто-то: *просто пытается смотреть шоу на планшете*
Кот: «Неплохая попытка, кожаный»
Когда зашел в комнату, а там кот сидит как человек с таким лицом: «Нам нужно серьезно поговорить»
После того как в доме появилось это белое пушистое облачко, хозяйка то и дело находит вот такие сюрпризы
Когда понимаешь, что успех твоей карьеры зависит от того, на какую кнопку нажмет эта меховая лапа
Латте-макиато для этого серого господина!
«Не обращай на меня внимания, просто отправь „аааапппппуууууккккк555“ в свой рабочий чат»
Кажется, кот обиделся, что хозяин не заказал его любимую пиццу с ветчиной
Наконец-то у человека появился повод обновить мебель
Хозяин заходит в спальню и сразу попадает под подозрение братства кота
«Игра окончена. Ты проиграл, человек»
«Кот, ну почему на моих бумагах?»
Посмотрите на этого малыша — он так расстроился, что пряничный домик рухнул. «Мам, он первый начал»
Этот кот всегда пробует хозяйскую еду, делает это спокойно и не торопясь, как будто это куплено специально для него
«Псс... Мне кажется, что собака моего босса ненавидит меня»
Ну все, дом к праздникам украшен, можно звать гостей
Будет жаль, если телефон зазвонит прямо сейчас
Он даже не делает вид, что пытается помочь
«Не то чтобы мне нужен был мой ноутбук или что-то в этом роде»
Когда ты даешь понять хозяину, что твоя миска пуста, а он говорит, что это раковина. Но это не отменяет того, что она пуста
Признавайтесь, ваши домашние проказники ведут себя так же? Что вы позволяете им вытворять, несмотря ни на что?
Фото на превью EPARKER85 / Reddit
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