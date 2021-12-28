19 примеров безоговорочной капитуляции человека перед своим домашним питомцем

Домашние любимцы для своих хозяев не просто забава, но настоящие друзья и даже члены семьи. Их холят и лелеют, а иногда и откровенно балуют. Поэтому вполне нормально, что порой не сразу ясно, кто настоящий глава дома.

Мы в AdMe.ru тоже любим домашних животных и хотим показать, как некоторые из них активно двигают личные границы своих хозяев.

Кто-то: *просто пытается смотреть шоу на планшете*

Кот: «Неплохая попытка, кожаный»

Когда зашел в комнату, а там кот сидит как человек с таким лицом: «Нам нужно серьезно поговорить»

После того как в доме появилось это белое пушистое облачко, хозяйка то и дело находит вот такие сюрпризы

Когда понимаешь, что успех твоей карьеры зависит от того, на какую кнопку нажмет эта меховая лапа

Латте-макиато для этого серого господина!

«Не обращай на меня внимания, просто отправь „аааапппппуууууккккк555“ в свой рабочий чат»

Кажется, кот обиделся, что хозяин не заказал его любимую пиццу с ветчиной

Наконец-то у человека появился повод обновить мебель

Хозяин заходит в спальню и сразу попадает под подозрение братства кота

«Игра окончена. Ты проиграл, человек»

«Кот, ну почему на моих бумагах?»

Посмотрите на этого малыша — он так расстроился, что пряничный домик рухнул. «Мам, он первый начал»

Этот кот всегда пробует хозяйскую еду, делает это спокойно и не торопясь, как будто это куплено специально для него

«Псс... Мне кажется, что собака моего босса ненавидит меня»

Ну все, дом к праздникам украшен, можно звать гостей

Будет жаль, если телефон зазвонит прямо сейчас

Он даже не делает вид, что пытается помочь

«Не то чтобы мне нужен был мой ноутбук или что-то в этом роде»

Когда ты даешь понять хозяину, что твоя миска пуста, а он говорит, что это раковина. Но это не отменяет того, что она пуста