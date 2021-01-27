19 ситуаций, от которых то ли неловко, то ли смешно

С каждым из нас случаются казусы, о которых потом не очень хочется вспоминать. Но не всегда неудачи выбивают из колеи. Иногда они становятся поводом улыбнуться и поделиться своей историей хотя бы в интернете. Тем более что от поддержки пользователей сети чувство неловкости мгновенно улетучивается.

Мы в AdMe.ru поддерживаем авторов неловких фото и историй, которые не боятся делиться таким контентом с другими, ведь таким образом можно повеселить и себя, и других.

«Заказала это...»

«...получила это»

«Стирала форму мужа, и 3 пумы „сбежали“ в стиральную машину»

«Проснулся и понял, что жена передвинула нашу вешалку»

«Я просто пыталась сделать лягушку из взбитых белков!»

«Твоя лягушка выглядит хотя бы лучше, чем мои кексы-жабы»

Если не знаешь, как поступить, делай что-то максимально эффектное

«Пришел домой, а там — свежепроложенная бетонная дорожка. Ничего подобного я не заказывал»

«Когда рабочий вернулся, чтобы посмотреть, доволен ли я результатом, он осознал, что перепутал адреса. Теперь у моего дома есть бесплатная бетонная дорожка»

«Случайно уронил свой левый наушник в духовку и заметил это, когда он запекался там уже минут 20»

«Я испортила такой романтичный момент...»

«А вот и кресло для рыбалки пришло»

«Хотела сделать себе хрустящий лаваш прямо на электрической плите...»

«Открыл какие-то био-премиум-мюсли, а там это. Ну и где мои пестициды?»

«Сегодня 9-летний ребенок спросил, почему я оделся как карандаш»

«Искала себе подработку в удаленном режиме...»

С другой стороны, каждому будет приятно такое обращение

«Это моя жена со своей новой камерой и первое фото, снятое на эту камеру. Если вам нужен фотограф, пожалуйста, бронируйте заранее, чтобы всем хватило мест»

Когда у тебя вместо дверного звонка — собака

«Не нужно стучать, я знаю, что ты здесь!»

«Мой пылесос застрял у порога и стал слать уведомления на телефон: „Я застрял у обрыва“. Как драматично...»