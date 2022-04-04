19 ситуаций, которые так и хочется подытожить словами: «Да уж, к такому жизнь меня точно не готовила»

Сюрпризы, которые подбрасывает нам жизнь, бывают как приятными, так и не очень. Порой события принимают непредвиденный оборот, когда ты меньше всего ожидаешь какого-либо подвоха. А наиболее сильно удручают случаи, к которым сложно подготовиться заранее, — остается только принять произошедшее как должное.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что не только сама судьба, но и близкие люди, привычные предметы и даже животные иногда побуждают нас выдохнуть: «Чего угодно ожидал, но не такого».

1. Если вдруг ваши дети захотят вас сфотографировать, знайте: они будут использовать это против вас

2. «Подарили мне такого „питомца“. А потом он стал страшным. Если честно, я уже думала выбросить его. Но неожиданно случилось это»

3. «Пригласили меня на деловой ужин, положили передо мной такую вилку. Чувствую себя Джулией Робертс в фильме „Красотка“»

4. «Мой сын сказал, что ему жарко и он хочет мороженого. Это явно не то, чего я ожидала»

5. «Хотел приготовить замороженную пиццу, но у духовки оказались другие планы»

6. «В кабеле зарядки моего ноутбука каким-то образом застряла маленькая пластиковая бусина. И мы не можем ее достать — уже все перепробовали!»

7. «Мама попросила своего мужчину захватить ей по дороге персиков. Он привез ей целое дерево»

8. «Наш робот-пылесос никогда не дает нам заскучать. Как же иронично это выглядит!»

9. «Мой почтальон оставил свою сумку у меня на пороге. Как это понимать? Теперь почтальон я?»

10. «Красила ночью пол на кухне. В процессе поняла, что оставила открытую банку с краской в противоположной части комнаты»

11. «Он попросил у меня трубочку для апельсинового сока. Через пару минут я вспомнила, что у нас нет апельсинового сока, а вернувшись, увидела это»

12. «Я думала, что эта емкость стеклянная»

13. «Один из оленей, которых мы остановились покормить, немного обнаглел»

14. «Хотела приготовить салат из латука, у которого сегодня истекал срок годности. Но в мою миску упала лампочка и разбилась там. Вселенная буквально дает мне добро на то, чтобы я заказала пиццу»

15. «Мой друг хотел полакомиться яблоком, а вместо этого перекусил пенопластом»

16. «В нашем ананасе поселился замечательный сосед»

17. «Неделю назад потерял наушник во время сильного снегопада. Сегодня случайно его нашел. И он все еще работает!»

18. «6:30 утра, мне жизненно необходим кофе. И вот каким образом наша кофемашина мне его приготовила»

19. «Зашла я недавно на кухню, а там этот товарищ»