19 ситуаций, которые поделили людей на несколько типов. К какому относитесь вы?

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Исследователи из Университета Дьюка установили, что у каждого человека есть свой собственный запах тела, столь же неповторимый, как отпечатки пальцев и форма ушных раковин. Однако, несмотря на то, что каждый из нас уникален, наше поведение и реакцию на некоторые вещи вполне можно обобщить. Пользователи интернета выделили несколько типов людей, среди которых вы точно узнаете себя.

Мы в AdMe.ru разобрались в каждой из типологий и составили список наших различий. А в конце статьи вас ждет умилительный бонус.

1. Те, кто привык действовать по правилам, против тех, кто берет все и сразу

2. Есть 2 типа людей после полуночи

3. Может, кто-то просто хочет кататься со снежной горки. Но, похоже, соседи придерживаются других взглядов

4. Те, кто делает все поступательно, и те, кому чем-то не угодил тюбик зубной пасты

5. У каждого свое мнение относительно утреннего пробуждения

6. Кто вы перед лицом опасности: Крокодил Данди или Братец Кролик?

7. Перед тем как дарить подарок, лучше уточнить вкусы

8. Кто-то любит порядок, а кто-то устраивает, по их мнению, творческий беспорядок

9. Найдите себя в этой длинной очереди заглядывающих через плечо друг другу и думающих: «Ну долго там еще?»

10. Существует еще 3-й вариант: кто на людях готов отказаться от лакомых остатков, но в одиночестве съедает все до последней жилки

11. Есть нетерпеливые люди и те, кто не притронется к напитку, пока не уберет всю этикетку по краям

12. Есть 3 пути преодоления препятствий

13. Где-то слышится крик: «Почему без подставки?!»

14. А кому-то кетчуп и вовсе не нужен

15. У каждого возмутителя спокойствия должен быть такой друг

16. Кому-то бодрость дана с самого утра, а кто-то о ней только мечтает

17. У одних грация кошки, у других ловкость картошки

18. У каждого своя любимица

19. А как же те, кто приходит пофотографироваться?

Бонус: кто-то берет от жизни все, пока другие об этом лишь мечтают

Узнали себя? Какие типы людей вы бы еще выделили?