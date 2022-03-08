19 фото, которые знакомы всем, кто хоть раз произносил фразу: «Все, завтра на диету»

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Наверное, мало таких людей, которые никогда в своей жизни не хотели стать чуть-чуть стройнее. Кому-то надо влезть в наряд, кому-то хочется выглядеть более подтянутым в отпуске, а кому-то это необходимо для здоровья. Но во всем, конечно же, должна быть мера.

Мы в AdMe.ru думаем, что у всех, кто начинал следить за своим весом, были моменты, которые поймет только тот, кто прошел такой же путь. И наша сегодняшняя подборка именно о них.

«Мой старый ремень, по отметинам на котором можно отследить мой путь похудения»

А вы знаете, что спаржа может неделями храниться в холодильнике, если поставить ее в воду?

«Мое ежедневное напоминание о том, что я не голодна, мне просто скучно»

Not Hungry, Just Bored — «не голоден, просто скучно».

Ложка для тех, кто очень хочет похудеть

«Ем торт прямо из контейнера, пока весы не покажут —100 граммов. Я королева правильного питания»

«Ежедневный обед на 400 калорий. Не все блюда должны выглядеть кулинарными шедеврами»

«А вы знали, что будет, если загорелое тело обтянуть пищевой пленкой и начать заниматься спортом для ускорения процесса похудения?»

«Я вот не знала, и теперь у меня полосатые ноги». © Палата № 6 / VK

«Очень хотелось заказать пиццу, но я честно призналась себе, что просто хотела заесть негатив»

«Поэтому вместо пиццы я приготовила буррито и потренировалась под хорошую музыку».

«Не могу отказаться от спагетти, поэтому решила просто есть их поменьше, поделив на идеальные порции»

«Разница в 4 года. Сейчас я сосредоточилась на наборе мышечной массы»

Теперь ты похожа на Лару Крофт. Ты великолепно поработала! © Serrah- / Reddit

«Полный холодильник помогает мне не сойти с пути и не сорваться на фастфуд»

«Первый раз наготовила еды на 3 приема, а не только обеды. Невероятно горжусь собой»

«Кухонный декор помогает мне держать себя в узде»

«Тот, кто дает себе поблажку, становится пухлым».

Когда хочешь пончик, но не лишних калорий

Забыла, что хотела

Месяц назад установила приложение, которое следит за процессом моего похудения, но суть в том, что оно сегодня прислало уведомление о том, что я не делала упражнений уже 30 дней. © Палата № 6 / VK

«Когда получаешь от него цветную капусту на день рождения»

«Я 5 лет не могла носить обручальное кольцо. Я сбросила 18 кг за 10 месяцев. Наконец-то индекс моей массы тела в норме»

«Вот как изменился размер моих порций»

«Я думала, что когда достигну своей цели по снижению веса, то в качестве награды позволю себе поесть фастфуд»

«Но по итогу вместо этого наградила себя эллиптическим тренажером».