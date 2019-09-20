19 ситуаций, которые могли произойти только с владельцами котов

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Жизнь тех, у кого есть питомец, не бывает однообразной. Он заботливо разбудит в 6 утра, не даст поправиться от лишнего бутерброда, развлечет своей сообразительностью и неординарным поведением. А иногда создаст лишние хлопоты. Но за любовь хвостатого можно простить ему все выходки.

AdMe.ru верит, что без животных наш мир не был бы таким уютным. А для тех, кому подборка покажется неубедительной, мы добавили трогательный бонус в конце.

«Никогда не давайте кошкам кусочки сыра со своего бутерброда, пока они маленькие. Какими бы милыми они ни были. Иначе все это закончится вот так»

«Моя кошка будит меня каждое утро. Сегодня я разбудил ее»

Позаботился, чтобы хозяйка далеко не уехала

«Можно смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как мой кот копает воду»

«Есть два стула: на одном морда усатая, на втором попа хвостатая. А мне, простите, куда садиться?»

Когда ты уже весь исцарапан, но все равно любишь его

6 утра — это еще по-человечески...

Потому что кто-то просыпается под игру на гитаре в 4:30

My cat wakes me up every morning (and at 4:30 AM sharp) by playing my guitar pic.twitter.com/A5d3SXfgr3 — c b c 🍓 (@chelseybcoombs) June 2, 2019

«Ему купили новый лоток с очень высокими бортиками, а он любитель выбрасывать весь наполнитель из лотка. Вот, загрустил»

Другие люди vs владельцы кошек

Когда ты умен, то всегда найдешь, как развлечься

«Моя кошка любезно предложила прибраться в шкафу, пока я отдыхаю»

Ваш хвостатый тоже хоть раз делал вид, что ослеп?

Когда ты бьешь тревогу, а потерявшийся кот мяукает под дверью

«Потерялся кот. Откликается на кличку Боб и Бобби».

«Мой парень боится спать на своей половине кровати, потому что Зигмунд часто прыгает ему на лицо посреди ночи»

«Просто хотела показать вам видео, на котором моя кошка бьет себя хвостом»

«Бенни внезапно понял, что в ванной из-за акустики его голос звучит громче. Его концерт начинается в 4 утра и продолжается до тех пор, пока все в доме не встанут»

«Я положил себе подушку на балконе, на секунду зашел в дом за книгой и, когда вернулся, увидел это»

«В веткнижке моего кота в графе „особые приметы“ было написано: „ненависть во взгляде“»

Бонус: выдра показывает, как ее нужно гладить. Смотреть лучше со звуком

This otter teaching a human how to pet it gets me every time pic.twitter.com/wzC7hSAkJ2 — Anna Hughes (@AnnaGHughes) November 27, 2018

А чем отличился на этой неделе ваш домашний любимец?