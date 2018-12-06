19 ситуаций, которые действуют на интровертов как бальзам на душу
Есть люди, которые не любят шумные компании, редко улыбаются и выбирают одиночество. Нет, они не злюки или социофобы, а на самом деле очень интересные и забавные личности. Например, они предпочитают ходить в магазин в 8 утра. А еще, как оказалось, больше всего интровертов живет в Финляндии.
Мы в AdMe.ru собрали фото, гифки и твиты, которые по достоинству смогут оценить только истинные интроверты. А экстраверты могут посмеяться и пожать плечами, с мыслью: «Странные они все-таки».
Когда все спрашивают, почему вы такой грустный, а у вас просто такое лицо
«На любой вечеринке я — Киану Ривз, танцующий в одиночестве»
«Я тот самый психопат, который выкупил старую водонапорную башню в Томске и переделывает ее под свое жилье»
Эх, если бы еще ноги не отекали
«Мое лицо, когда лезут обниматься»
В новых вагонах РЖД есть шторки, чтобы закрываться от других пассажиров. Наконец-то можно ездить без стресса
Как было бы здорово, если бы можно было считать код и узнать все о человеке, чтобы не говорить с ним
Потому что интроверт — чаще всего стабильная и сформированная личность
«Оцените мою коллекцию игр, которую я собирал 3 года»
Ох уж эти неловкие паузы
Идеальная лавочка, больше бы таких
Чтобы никто не смог подсесть
«Только я и две стюардессы на борту — восхитительно!»
Когда один из членов семьи — интроверт
Стадии становления интроверта
В Финляндии все ценят свое личное пространство
«Я хожу за покупками в 8 утра, чтобы не встречаться с людьми»
Приятно, когда с таксистом на одной волне
«Я провожу свой день рождения в одиночестве и не предпочел бы какой-то иной способ этому»
А вы интроверт? Узнали себя в нашей подборке?
Фото на превью lunev83 / pikabu