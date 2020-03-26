19 шуток, которые поймут только гуманитарии (По крайней мере, они сами так думают)

36
1
30
5k

Эти люди знают по несколько языков, в том числе тех, на которых никто не говорит уже пару тысяч лет, правильно используют глаголы «одеть» и «надеть», а особо отчаянные даже читали Гегеля (совсем безрассудные — в оригинале). Мы говорим про гуманитариев.

Многие в AdMe.ru могут похвастаться этим гордым званием. И пусть порой мы подвергаемся насмешкам со стороны технарей, зато нам знакомо имя парня из последней шутки сегодняшней подборки.

1.

«Je kunt me de kont kussen» переводится с нидерландского как «вы можете поцеловать меня в зад».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

А вы гуманитарий или технарь? Расскажите нам свои любимые шутки по части вашей специальности.

Фото на превью Andrew Cooper / Twitter

36
1
30
5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться