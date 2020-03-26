19 шуток, которые поймут только гуманитарии (По крайней мере, они сами так думают)

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Эти люди знают по несколько языков, в том числе тех, на которых никто не говорит уже пару тысяч лет, правильно используют глаголы «одеть» и «надеть», а особо отчаянные даже читали Гегеля (совсем безрассудные — в оригинале). Мы говорим про гуманитариев.