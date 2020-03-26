19 шуток, которые поймут только гуманитарии (По крайней мере, они сами так думают)
Эти люди знают по несколько языков, в том числе тех, на которых никто не говорит уже пару тысяч лет, правильно используют глаголы «одеть» и «надеть», а особо отчаянные даже читали Гегеля (совсем безрассудные — в оригинале). Мы говорим про гуманитариев.
Многие в AdMe.ru могут похвастаться этим гордым званием. И пусть порой мы подвергаемся насмешкам со стороны технарей, зато нам знакомо имя парня из последней шутки сегодняшней подборки.
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«Je kunt me de kont kussen» переводится с нидерландского как «вы можете поцеловать меня в зад».
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А вы гуманитарий или технарь? Расскажите нам свои любимые шутки по части вашей специальности.
Фото на превью Andrew Cooper / Twitter