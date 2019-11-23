19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью
Время неумолимо меняет все на своем пути. И неважно, какой это будет отрезок: год или десятилетие, обернувшись назад, мы все равно найдем примеры того, как сильно все поменялось. В этой статье вы найдете шуточные сравнения «тогда — сейчас», но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды.
Мы в AdMe.ru призываем вас расслабиться и улыбнутся, глядя на нашу подборку.
3 стадии развития отношений
Ощути себя динозавром
Когда выдался по-настоящему тяжелый год
О времена, о нравы
Мы до сих пор помним музыку их заставки
«Посмотри, какой сервис, что же мы будем есть в самолетах через 50 лет!»
Шпионы тогда и сейчас
Признавайтесь, у вас тоже так?
Страшно подумать, что будет в 2050-м
Эволюция беспощадна
Если честно, и в 30 нужен человек, который сможет подсказать, что делать
Не те нынче коты пошли
Кто «АБВГДейку» смотрел, тому Джокер не страшен
А Миядзаки что-то знал
Хаяо Миядзаки — автор мультфильма «Ходячий замок».
Более 2 тыс. лет эволюции и развития технологий. Прогресс налицо
Массаж, кислородный коктейль, ЛФК... Эх...
Конфеты до и после 30 лет
Челендж «10 лет назад» для моего сердца
Бонус: ох уж это материнство
А вы замечали какие-нибудь кардинальные изменения в мире за последние несколько лет?