19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

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Время неумолимо меняет все на своем пути. И неважно, какой это будет отрезок: год или десятилетие, обернувшись назад, мы все равно найдем примеры того, как сильно все поменялось. В этой статье вы найдете шуточные сравнения «тогда — сейчас», но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды.

Мы в AdMe.ru призываем вас расслабиться и улыбнутся, глядя на нашу подборку.

3 стадии развития отношений

Ощути себя динозавром

Когда выдался по-настоящему тяжелый год

О времена, о нравы

Мы до сих пор помним музыку их заставки

«Посмотри, какой сервис, что же мы будем есть в самолетах через 50 лет!»

Шпионы тогда и сейчас

Признавайтесь, у вас тоже так?

Страшно подумать, что будет в 2050-м

Эволюция беспощадна

Если честно, и в 30 нужен человек, который сможет подсказать, что делать

Не те нынче коты пошли

Кто «АБВГДейку» смотрел, тому Джокер не страшен

А Миядзаки что-то знал

Хаяо Миядзаки — автор мультфильма «Ходячий замок».

Более 2 тыс. лет эволюции и развития технологий. Прогресс налицо

Массаж, кислородный коктейль, ЛФК... Эх...

Конфеты до и после 30 лет

Челендж «10 лет назад» для моего сердца

Бонус: ох уж это материнство