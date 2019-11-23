19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

28
0
6
5k

Время неумолимо меняет все на своем пути. И неважно, какой это будет отрезок: год или десятилетие, обернувшись назад, мы все равно найдем примеры того, как сильно все поменялось. В этой статье вы найдете шуточные сравнения «тогда — сейчас», но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды.

Мы в AdMe.ru призываем вас расслабиться и улыбнутся, глядя на нашу подборку.

3 стадии развития отношений

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Ощути себя динозавром

© status / twitter  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Когда выдался по-настоящему тяжелый год

© Star Wars / 20th Century Fox Film Corporation  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

О времена, о нравы

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Мы до сих пор помним музыку их заставки

© pixabay   © pixabay   © Kommissar Rex / Österreichischer Rundfunk (ORF)   © Маша и Медведь / Анимаккорд  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

«Посмотри, какой сервис, что же мы будем есть в самолетах через 50 лет!»

© pikabu   © gettyimages  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Шпионы тогда и сейчас

© Семнадцать мгновений весны / Киностудия им. М. Горькогоы /  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Признавайтесь, у вас тоже так?

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Страшно подумать, что будет в 2050-м

© strange_capp / twitter  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Эволюция беспощадна

© snoooopybabe / instagram   © pixabay  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Если честно, и в 30 нужен человек, который сможет подсказать, что делать

© Viktoria_Tuman / twitter   © kanYEETus / twitter  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Не те нынче коты пошли

© MorningDagon / pikabu  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Кто «АБВГДейку» смотрел, тому Джокер не страшен

© АБВГДейка / Главная редакция программ для детей ЦТ   © Joker / DC Entertainment  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

А Миядзаки что-то знал

© Hauru no ugoku shiro / Studio Ghibli   © gettyimages  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Хаяо Миядзаки — автор мультфильма «Ходячий замок».

Более 2 тыс. лет эволюции и развития технологий. Прогресс налицо

© pixabay   © crab--person / reddit  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Массаж, кислородный коктейль, ЛФК... Эх...

© alcoholiza / twitter  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Конфеты до и после 30 лет

© wikipedia   © vseotzyvy  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Челендж «10 лет назад» для моего сердца

© pixabay   © pixabay  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

Бонус: ох уж это материнство

© pixabay   © AggressivelyMeows / imgur  

19 шутливых доказательств того, что мир меняется с головокружительной скоростью

А вы замечали какие-нибудь кардинальные изменения в мире за последние несколько лет?

28
0
6
5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться