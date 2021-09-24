19 секретов экономии от людей, которые знают, что копейка рубль бережет

В детстве многие из нас смеялись над взрослыми, которые экономили каждую копейку, чинили старые электроприборы вместо покупки новых, закрывали вышивкой пятна или крошечные дырки на платьях и копили в шкафу полиэтиленовые пакеты. Но с годами начинаешь замечать, что с тобой тоже случаются приступы подобной бережливости.

Мы в AdMe.ru обеими руками за разумное отношение к вещам. И некоторые советы из этой подборки точно возьмем на вооружение.

«Я потеряла колпачок от новой помады. Положение спас муж. Он напечатал подходящий колпачок на 3D-принтере»

«Не готова покупать задорого мягкие игрушки с персонажами из распиаренных мультиков и шоу. Поэтому я сшила их из войлока»

«Вместо того чтобы покупать подставку под телевизор, я сделал ее из книжной полки и самой обычной доски»

Совет для экономных садоводов: салат после такой обрезки вырастет снова

«Мой друг часто дарит мне цветы. Но выбрасывать засохшие букеты — пустая трата денег. Полюбуйтесь, что я с ними делаю»

«Уход за садом-огородом почти не требует вложений. Зато у нас теперь столько овощей! Не успеваем готовить соленья»

Из черствого хлеба можно сделать гренки

И если вы не съедите их, то пустите на панировочные сухари. © Slimslade33 / Reddit

Марлевый мешочек + кофейная гуща = средство для устранения неприятных запахов

«Сняла длинный ремешок с крошечной сумочки за $ 1 и прикрепила его к той, с которой хожу каждый день. Получилась сумка, которую я так долго хотела»

«Подтверждаю, что баночки из-под йогурта — отличный горшок для выращивания суккулентов и прочих саженцев»

Здесь нет ни одной новой вещи. Все б/у

Детский матрас может стать лежанкой для питомца

Я купил б/у матрас за $ 10. Дело в том, что мой пес разорвал первую собачью подстилку, съел бутылку рыбьего жира на второй и помочился на третью. Отмыть их было невозможно. А матрасы для детских кроваток устойчивы к загрязнениям и даже выдерживают прыжки активных питомцев. © Dog*** / Reddit

Немного стараний — и старый водонагреватель превращается в гриль

Потрепанному компьютерному креслу можно дать новую жизнь

Зеленый лук легко вырастить даже в домашних условиях

«Спорю, что вы тоже так соединяете обмылки»

А я бросаю крошечные кусочки в грязные кастрюли и сковородки. Заливаю небольшим количеством воды и оставляю так на ночь. © ImFinePleaseThanks / Reddit

«С моей новой белоснежной футболки никак не отстирывалось пятно. Чтобы не выбрасывать вещь, я вышила поверх него несколько цветочков»

«Мы стираем и повторно используем полиэтиленовые пакеты»

«Мои дешевые шлепки постоянно „пукают“ при ходьбе»

А вы просто намажьте пятку дезодорантом для подмышек. Звучит странно, но мне это всегда помогает. © PrimaryGovernment686 / Reddit