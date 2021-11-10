19 счастливиц, которым есть что рассказать о своих украшениях

Чаще всего наши кольца и серьги — это не просто украшения, а вещи, за которыми скрывается целая история. Кто-то кропотливо выбирает себе «тот самый» браслет, который бы отражал индивидуальность его владелицы. Кто-то получил свои драгоценности по наследству. Ну а кто-то вообще изготовил их сам. И всегда ну очень хочется похвастаться своим новым приобретением.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, от каких украшений в восторге женщины по всему миру. И неважно, обручальное это кольцо с бриллиантами или вручную изготовленная бижутерия.

«Мы с мужем вместе 6 лет, 2 года из них женаты, я на 7-м месяце беременности и только что получила обновленные обручальное и свадебное кольца своей мечты»

«Я нашла это кольцо в секонд-хенде, и оно меня просто заколдовало»

«Просто хочу показать вам свою последнюю работу — эту сережку-клипсу»

«24-каратное кольцо, которое моя бабушка передала мне по наследству. Кажется, сама она получила его, когда окончила медицинскую школу»

«Я сделала колечко из обычных макарон. Как вам моя идея? Носили бы такое?»

«Сегодня на блошином рынке нашла это изящное ожерелье из стерлингового серебра за $ 20»

«Это кольцо с голубым топазом и бриллиантом моей прабабушки попало ко мне. Кто-нибудь когда-нибудь видел драгоценные камни с такой огранкой?»

«Я сделала эти кольца из желтого золота и сапфиров пастельного цвета»

«Кулон, который я недавно сама сделала»

«Мой парень подарил мне это великолепное кольцо на день рождения»

«Он родом с Гавайев и хотел, чтобы у меня было что-то олицетворяющее его родину. Кольцо из золота в форме листьев маиса с черным кораллом, который является драгоценным камнем штата».

«После 8 лет совместной жизни он наконец-то сделал мне предложение. Я в восторге!»

«Я только что унаследовала браслет моей бабушки с 11 бриллиантами, который она подарила мне на окончание колледжа. Я до сих пор в шоке»

«Хотела посмотреть, как жемчуг будет смотреться с медью, поэтому сделала вот такое украшение»

«В восторге от своего „нового“ поздневикторианского кольца с гранатом и жемчугом»

«У меня есть небольшая коллекция антикварных колец, но я думаю, что это мой новый фаворит».

«Браслет из желтого золота с бриллиантами и рубинами, который я изготовила, используя старые украшения своих клиентов»

«Я очень люблю делать красочные ожерелья с чудесными кристаллами»

«Купила это мужское антикварное кольцо с опалом и не могу нарадоваться — настолько великолепен камень»

«Только что закончила считать. Всего здесь 350 бриллиантов. Надеюсь, вам понравится эта красота так же, как и мне»

«Свекровь мне подарила кольцо своей матери и разрешила изменить его, как я захочу. Вот что я с ним сделала»