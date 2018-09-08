19 «счастливчиков», которые знают о неудачах все (И казус с краской — тому подтверждение)

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Недаром говорят: «Не можешь изменить ситуацию? Измени свое отношение к ней». Многие события в жизни от нас не зависят, а значит, расстраиваться из-за них глупо. Вот и герои нашей подборки попали в раздражающие и порой смешные ситуации, но не стали унывать, а взглянули на них с другой стороны, поделившись своими фотографиями с миром.

AdMe.ru собрал снимки людей, которых смело можно назвать королями невезения.

1. Когда в первый день в школе что-то пошло не так

2. Семь раз отмерь, один просверли

3. Спасибо, что бумага вообще есть

4. «Судьба решила, что на работу я иду пешком»

5. Кто-то на заводе облажался

6. Хотя бы не в машине

7. Просто сильный ветер

8. Пьяный бургер

9. Настоящий потоп

10. Они украли мою дверь и сбежали!

11. Каждый решает проблемы, как умеет

12. Вот поэтому не надо ставить краску рядом с лестницей

13. Так выглядит фраза «Плохой день»

14. Кружка разбилась необычным образом

15. Все для людей с ограниченными возможностями

16. Как такое вообще возможно?

17. «У меня просто вырезали домофон»

18. Опасная рыбка

19. Зато свой!