19 «счастливчиков», которые знают о неудачах все (И казус с краской — тому подтверждение)
Недаром говорят: «Не можешь изменить ситуацию? Измени свое отношение к ней». Многие события в жизни от нас не зависят, а значит, расстраиваться из-за них глупо. Вот и герои нашей подборки попали в раздражающие и порой смешные ситуации, но не стали унывать, а взглянули на них с другой стороны, поделившись своими фотографиями с миром.
AdMe.ru собрал снимки людей, которых смело можно назвать королями невезения.
1. Когда в первый день в школе что-то пошло не так
2. Семь раз отмерь, один просверли
3. Спасибо, что бумага вообще есть
4. «Судьба решила, что на работу я иду пешком»
5. Кто-то на заводе облажался
6. Хотя бы не в машине
7. Просто сильный ветер
8. Пьяный бургер
9. Настоящий потоп
10. Они украли мою дверь и сбежали!
11. Каждый решает проблемы, как умеет
12. Вот поэтому не надо ставить краску рядом с лестницей
13. Так выглядит фраза «Плохой день»
14. Кружка разбилась необычным образом
15. Все для людей с ограниченными возможностями
16. Как такое вообще возможно?
17. «У меня просто вырезали домофон»
18. Опасная рыбка
19. Зато свой!
А с вами часто случаются неудачи? Расскажите о самых эпичных из них в комментариях.
Фото на превью anniekinskywalke / imgur, MaryanaLagoyda / imgur