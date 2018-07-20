19 розыгрышей, от которых все плакали. Одни — от смеха, другие — от обиды, а третьи — от страха

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В каждом из нас живет любитель розыгрышей, который при удобном случае не упустит возможности подшутить над кем-то. Причем делают это все: как друзья, так и незнакомые люди. Первые могут оставить с мокрыми штанами, а вторые — подсунуть мистера Бина в туалет.

AdMe.ru нашел 19 шутников, которым явно весело от своих выходок. Да и другим тоже (но нам кажется, что не всем).

19. Эффектный способ разыграть людей, работающих в расположенных рядом небоскребах или пролетающих на вертолетах

18. В туалете установили картонную фигуру мистера Бина, чтобы пугать посетителей

17. «Пришел на работу в свой день рождения»

16. В США старшеклассники перед выпускным устроили грандиозный пранк: утром директор школы пришел на работу и обнаружил машину, торчащую из проломленной стены его кабинета

На самом деле на фото выше декорации. Подростки использовали большую черную ткань, которую приклеили к стене обычным скотчем. К фальшивой дыре они приставили часть машины, а вокруг разбросали кирпичи, как если бы те разлетелись от удара.

15. Так может хватить сердечный приступ

14. «Я заменил мыло моего друга куском сыра»

13. И ведь этот дозатор мыла функционирует! Правда, не так, как мы привыкли

12. Парень приготовил для своей подруги сюрприз

11. «Когда был у друга в гостях, пошел в ванную. Чуть не получил там сердечный приступ»

10. Когда у тебя очень веселые друзья

9. Кто-то приклеил на пустой план эвакуации стикер с надписью «бегите»

8. Когда всего одной буквой можешь привлечь внимание всех зрителей

7. «Дедуля» троллит прохожих и дарит всем радость

6. Какой-то приколист наклеил наклейку «толкай» на дверь, которая открывается наружу

5. «Мой начальник на выходных сходил на „Дедпул-2“. Сегодня я пришел на работу и увидел это»

4. Сидишь такая с подругой, ешь пиццу, и тут...

3. Вот как легко победить в конкурсе на скоростное поедание арбузов

2. Мальчик в аэропорту встречает свою маму, которая неделю была в командировке

«Добро пожаловать домой из тюрьмы, мамочка».

Кстати, это забавное приветствие написал супруг женщины. На удивление она даже не обиделась, а поделилась шуткой с друзьями. «Брендон идиот. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета. Ха-ха», — написала она в Facebook.

1. Она может быть жесткой снаружи, но внутри тает от фокуса иллюзиониста

А как вы разыгрываете своих друзей?