19 родителей, которые достойны всех премий за искрометное чувство юмора

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Один из залогов крепкой и дружной семьи — здоровый юмор. Иногда серьезные и взрослые родители выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Порой они лишь слегка подшучивают. А бывает, что фантазия мам и пап уносится в полет: кто-то сооружает будку для нового робота-пылесоса, а кто-то дает своим чадам весьма экстравагантные имена, что приводит к казусам.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого из нас есть маленькие семейные ироничные истории, которыми иногда хочется поделиться с другими. Что и сделали пользователи сети, собранные в данной подборке.

«После 25-летнего развода мои родители снова сошлись, переехали в Техас и купили ферму. Сегодня они снова женятся. Это их свадебный портрет»

Когда папа — фанат физики

Когда родители пошутили на всю оставшуюся жизнь

А что, так можно было?

Папа знает толк в правилах

Вот зачем на самом деле люди заводят детей

Семья фанатов «Властелина колец»

«Дети от нас съехали, и мы отправляемся в поездку, потому что можем! Свобода!»

За последствия нужно отвечать

Чтобы потом не нужно было объяснять, откуда появляются дети

А эти родители не удержались — и создали собственного Джона Сноу

Когда папе скучно, папа может все

Эти родители точно знают, как правильно одеться на костюмированную вечеринку

Когда папа пытается поднять настроение

«Моя „коротенькая“ мама часто шлет всей семье фотографии, где она с действительно высокими людьми»

Когда внезапно узнаешь историю своего имени

Этому парню «повезло»: его родители — настоящие тролли

«Загляни в гараж. Мы любим тебя, и, пожалуйста, води аккуратно. P. S: заправься самостоятельно. С любовью, мама и папа».

Когда родители знают толк в самоиронии

«В салоне находится ТЯЖЕЛОЕ финансовое бремя»

А вы жалуетесь на домашние гамбургеры

А ваши родители любят подшутить? Если да, то какая самая запоминающаяся смешная история была у вас?