19 ретрофото, от которых станет так же тепло, как от оладушек со сгущенкой

Попасть под водопад ностальгии легко: достаточно открыть семейный альбом со старыми фотографиями — и все, вы пропали. С одного кадра на вас загадочно смотрит бабушка в 20 лет, с другого — озорная мама в платьице в горошек, а с соседнего — юные родители в день своей свадьбы. Все эти воспоминания греют душу так же, как теплое молоко с медом зимним вечером.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать старые фотографии: в них есть какая-то неподкупная искренность и теплота. Пользователи сети поделились снимками из семейных альбомов, которые определенно заслуживают вашего взора.

«Мама в 13 лет»

На первый взгляд это Скарлетт Йоханссон. © ellermg / Reddit

«Мои родители в начале 90-х, тогда их отношения только зарождались»

«Моя бабушка Джорджина в 1945 году, здесь ей около 18 лет»

Круто, ты произошел от богини! Какая у вас суперсила? Не могу поверить, что ей здесь 18. Когда мне было столько же, я еще выглядела как зародыш. © toebeantuesday / Reddit

Почти все звезды кино 1940-х годов в одном красивом лице. © Diplodocus114 / Reddit

«Мама в 1967 году в Калифорнии»

«Бабушка и дедушка моей девушки познакомились в 1950 году в Австралии»

«На фото они в первый год знакомства, а уже в следующем году у них появится 1-й из 9 детей».

«Мои родители в 1956 году, сейчас их уже нет. Они были лучшими предками на свете»

«Моя мама была деревенской девушкой из Северной Каролины, а отец — геодезистом. Я помню, что по выходным он брал меня с собой на работу, где я ему помогал».

«Папа со своим мотоциклом в 1986 году»

«Мотоцикл отцу пришлось продать, так как родился мой брат. И на многие годы он отказался от байка. А в 2013 году выиграл железного коня на розыгрыше в честь Дня отца. Теперь он отправляется в путешествия с друзьями».

«Прабабушка и прадедушка в 1931 году во время своего медового месяца в Ирландии»

«Мой прадед был японцем, это фото сделано в 1930-х годах. Меня всегда поражало, как же круто он выглядит»

«Я бы хотел знать о нем больше».

Ваш дедушка — японец, а также Киану Ривз, который не стареет. Поздравляю, он Джон Уик. Ведь он действительно похож на Киану. © BoomBoomLou / Reddit

«Тетя с дядей в день их свадьбы в 1971 году. Мой дядя в молодости был очень похож на Роберта Паттинсона»

«Папа на первом свидании с мамой»

Да твой отец — стиляга. © eshenanigans / Reddit

«Моя прабабушка в 1920-х годах. Она работала моделью и обожала вечеринки»

«Мама в Бруклине в 1971 году»

Она само воплощение красоты, стиля и свободы. © sandycheeks72 / Reddit

«Дядя Дмитрий, здесь ему 26 лет. Фото сделано за месяц до того, как он встретил мою тетю»

«Прапрадед в 1885 году. Я не видел его фотографий до сегодняшнего дня»

«Единственная фотография прадедушки и прабабушки»

«Фото моего прадедушки в 15-летнем возрасте в 1940 году. Ощущение, что оно было сделано вчера»

«Моя бабушка кусает палец на концерте Элвиса»

«Мама с папой в 1960-м и 2010-м. Они женаты почти 59 лет»