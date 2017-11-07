19 ресторанов, в которых работают невероятные шутники

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Для того чтобы привлечь клиента, рестораны и кафе идут на многие ухищрения, ищут свежие подходы и часто соревнуются в креативности. Но эти люди особенно удивили нас в AdMe.ru. Видимо, они безумно любят свою работу, отчего и рождаются подобные шедевры.

1. «А вы что будете заказывать?» — «Ничего»

2. Эти ребята сидят в этом кафе каждое утро. Работники ресторана сделали для них специальную табличку, чтобы другие знали, что стол занят

3. Мягкие подставки под голову в мужском туалете бара

4. Ч — честность

5. Стоянка у бара: никто не откажется от «Маргариты»

6. «Пролил свой напиток. Вот как официант принес мне новый»

7. Черный вход местного ресторана

8. Ресторан выложил это фото на своей страничке в соцсети

9. В ресторане висит картина с изображением его самых первых посетителей

10. «Мама хотела „всего лишь ложечку“ лавакейка. Официант принес ей подходящую»

11. Ресторан со своего открытия ведет счет яйцам, поданным клиентам

12. Вот как нужно бороться с отрицательными отзывами

13. Часы, которые подшучивают над пьяными посетителями

14. «После сытнейшего обеда попросил маленькую кружку пива»

15. Никогда не говорите ирландскому бармену, что пивной бокал наполнен не до конца

16. Не будьте эгоистом, доставьте людям удовольствие

17. «Мой любимый бар поздравил меня с днем рождения»

18. «Выбирал мороженое, и вдруг...»

19. «Отец попросил у официантки „один маленький чек“»