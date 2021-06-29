19 рентгеновских снимков, при виде которых даже прожженные интеллектуалы почешут затылки

Герои сегодняшней подборки взглянули на привычные вещи под необычным углом — при помощи рентгеновского облучения. Своими открытиями они поделились в интернете: кто-то узнал, что у него все еще целы молочные зубы, а кто-то увидел беременного питона изнутри. Некоторые снимки настолько огорошивают, что кажется, будто они сделаны с помощью компьютерной программы.

AdMe.ru наткнулся на рентгенограммы пользователей и понял, что нам еще очень много предстоит узнать об этом мире. А в конце мы предлагаем небольшой бонус, который покажет, как это обследование проходят необычные пациенты.

1. «Так делают рентген попугаю. Птица жива, с ней все хорошо. Процедуру проводил хороший ветеринар, а мы просто помогали держать»

2. «В голове моего сына живет маленький мальчик. И нет, это не фотошоп»

3. «Моя пациентка отказывалась делать рентген, пока я не пообещаю обследовать ее пони»

4. Этот снимок беременной черепашки мог бы стать обложкой альбома

5. «На днях я сделал рентгеноскопию своего шлема»

6. «Пришлось делать рентген нашему питону. Решил поделиться»

7. Снимок светодиодной лампы

8. «Я просветил рентгеновскими лучами шариковую ручку»

9. «Мой пирсинг под рентгеновским излучением»

10. Неплохая вышла открытка к Хэллоуину

11. Черепахи не сидят в своих панцирях, они и есть панцири

12. Вот как-то так выглядит просвеченный кот

13. «Это мой тройной пирсинг языка на рентгеновском снимке»

14. «Мне 33. Думаю, зубная фея должна мне огромные деньги. На снимке видны мои сохранившиеся молочные зубы»

15. Рентгенограмма пиона

16. «Это живот моей беременной собаки. Можно насчитать 5 щенков»

17. «Первый рентген, который я сделал»

18. Снимок беременного питона

19. «Только устроилась на новую работу, нужно было сделать рентген. Отдаю, а там...»

Бонус: эта собака сама лежит на рентгеновском столе