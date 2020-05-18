19 раз, когда неадекватность клиентов вышла за все грани разумного
Тот, кто хоть раз работал с клиентами, знает: ожидать от них можно что угодно. Среди них попадаются и вежливые, тактичные люди, работать с которыми — одно удовольствие. И те, кто готов придираться даже к пустому месту, чтобы доказать свою правоту. Сотрудничество с подобными лицами — настоящий кот в мешке. А иногда не просто кот, а целый котище с цепкими лапами, кусачими зубами и огромным самомнением.
Мы в AdMe.ru знали, что порой работа с клиентами и заказчиками может зайти в тупик. Но некоторые истории с просторов интернета просто убили нас наповал.
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Звонит мне знакомый программист на днях.
— Слушай, мы тут нашли крутого заказчика в Великобритании, можешь мне срочно прямо сегодня сделать для него договор на английском языке? Ну там с приложениями, все дела.
— Хм, если бросить все и заняться прямо сейчас, то могу.
— Ок, сколько времени и денег нужно?
— 4 часа и 10 000 рублей.
— Блин, долго и дорого что-то, а можешь сделать за 5 000, но за 2 часа?
В общем, работа так и не состоялась, зато у меня появился универсальный ход для любых переговоров. © JosefK / pikabu
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C Нового года мне предложили писать в один журнал. Я согласилась, предупредив, что работаю только по договору, после чего у меня спросили:
— А зачем вам договор? Пенсия? Страховка? Налоги?
— Он гарантирует своевременное выполнение обязанностей сторонами.
— Согласен, но мы так не работаем. Мы работаем на взаимном доверии. Простите, что вас побеспокоили. Всех благ! © ripavika / twitter
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Давным-давно смеялся над анекдотом:
— Поехали!
— Машина не заводится!
— Поехали, потом заведешь!
Как оказалось, история из жизни. Каждую неделю диалог:
— Слушай, сделай макет!
— Какой?
— Ты сделай, потом объясним, что неправильно. © KamradeIgRoMan / pikabu
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Написал потенциальный заказчик, представился как Олег. Сказал, что владеет небольшим интернет-магазином строительных материалов и хочет заказать рекламу. Задавал много вопросов, в том числе и личных. Я люблю свою работу и консультирую по рекламе бесплатно, но, честно говоря, утомляет, когда обсуждение проекта длится неделями и мы долго не приступаем к работе. То есть по факту я просто бесплатно отвечаю на вопросы, а обсуждения иногда длятся часами.
В общем, в один из дней приходит сообщение от незнакомой девушки в Telegram. Содержание примерно следующее: «По-хорошему прошу отстать от Олега. Я его жена». Я попыталась ей объяснить, что я маркетолог и обсуждаю с ним рекламу его бизнеса, даже скинула скриншоты диалогов.
Ответ просто поразил: «Бизнеса? Олег учителем в школе работает. Извините, я с ним поговорю». В общем, сразу же стало ясно, почему он задавал так много личных вопросов и даже несколько раз предлагал встретиться... Не надо так, Олег. © MarkovaMarketing / pikabu
- Заказали у нас тут сайт недавно, сразу с СЕО-оптимизацией, под ключ. Предназначался он для продажи подарков (плюшевые игрушки, разные аксессуары и прочее). Сдали сайт, получили оставшуюся часть оплаты и вежливо попрощались с заказчиком.
Написал он снова только через пару недель с просьбой вернуть 100 % оплаты. На вопрос, что не так, заказчик ответил, что они просто передумали заниматься этими товарами и собираются перейти на другие. И напоследок еще написал: «Да вы не волнуйтесь, мы у вас потом снова закажем это все, но по другой тематике!» © LimakLi / pikabu
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Утро, обычные дела. Вдруг приходит сообщение:
— Добрый день. Мой парень у вас год назад заказывал кучу всего по организации бизнеса. Магазин оригинальной дизайнерской одежды итальянской.
— Да, помню, и что? Это давно законченный проект.
— Он заказывал этот бизнес для меня, и я его даже вела. Все было хорошо, но он меня бросил. А бизнес не пошел, и нет теперь ничего, магазин закрыт, а склад распродан. Не могли бы вы вернуть деньги, которые вам Саша заплатил? Бизнеса же нет, значит, и заработка с него нет. А значит, и деньги вам были отданы зря.
— Вы серьезно? Или это прикол такой?
— Серьезней некуда! Саша же мне бизнес открывал, значит, и деньги мои.
Вот так. Должен, по ее мнению. Молодец, что скажешь... Но вопрос надо «закруглять», иначе непонятно, куда эта кривая выведет. Пишу ей:
— Жанна, вы очень убедительны. Готов все вернуть, но мне для этого нужны: 1. Письменный отказ Александра от этих денег — платил же он. 2. Письмо от вашего арендодателя, что он вернул вам все деньги, уплаченные за аренду. 3. Письмо из налоговой, что вам вернули все налоги с этого бизнеса.
— Саша козел! Он мне такую бумагу не даст! Придется его заставить. А деньги вы не могли бы перечислить авансом?
— Жанна, я бы рад, но права не имею. Сначала документы.
— Что-то мне кажется, что вы тоже козел. Как Саша. © boss1w / pikabu
- Работаю в швейной мастерской, и в чем только заказчики не приносят нам вещи. В прозрачных маленьких пакетах без ручек, в мусорных мешках, в просто рваных или таких, будто из дробовика стреляли. Но недавно принесли в пакете, в которых обычно курицу продают. И ведь отмыли же, сохранили и принесли нам! © Подслушано / VK
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— Александр, добрый вечер! Хочу прервать с вами сотрудничество.
— Добрый вечер! С текстами что-то не так?
— С текстами все хорошо...
— Со сроками не справляемся?
— Да нет. Все успеваем.
— А что тогда?
— Ну как вам сказать. Как человек вы меня капец как раздражаете, если честно...
Пришлось перестать работать. А что делать? © IceParadise / pikabu
- — Добрый день.
— Здравствуйте.
— Я владелица кафе *****. Нам порекомендовали вас *****. Мы хотим вас привлечь к работе над оформлением нашего меню, флаеров для раздачи на улице, и надо будет оформить как-нибудь в одном стиле всю нашу бумагу. Но тут так сложно все, я не могу по телефону, мне надо все лично показать.
— Да без проблем. Могу завтра часов в 11 подъехать. Вы расскажете, что вы хотите, я вам назову примерную цену. Если устроит, то тут же подпишем договор.
— Молодой человек, мы начинаем работу с 8 утра, а сотрудники обязаны быть на рабочем месте к 7:30.
— Ну я рад за вас, но с утра я занят до 11. Если у вас в это время все занято, можем попозже встретиться.
— Молодой человек! Я довольно внятно сказала, что сотрудники обязаны быть на рабочем месте к 7:30, это касается всех моих людей. Без исключения! Вы что, какой-то особенный?
— Ну... Может, я просто работаю по найму, а не ваша «людь»?
— Ну вас.
И бросили трубку. © AlexRussen / pikabu
- Я гример. В рамках фотопроекта нужно было сделать легкий макияж бабушкам. Объясняла, что для съемки, не на улицу, говорила, что даже мужчин красят для фото, но они возмущались, что я делаю из них проституток. Фотограф занят своим делом, заказчик ушел, я сражалась с бабульками одна. Накрасила, устала как черт, пошла подышать воздухом. Вернулась и вижу: бабушки разворошили мои коробки и размалевались на свой вкус: синие тени, розовая помада, оранжевые брови. Зато не мои «вызывающие» бежевые цвета. © Подслушано / VK
- Таксую. Садятся мама с сыном 12 лет. У пацана в руках 2 пиццы. Они едут в антикафе праздновать его днюшку. Мать усаживает ребенка, пристегивает со словами:
— Не ставь пиццу на колени, коробка жиром пропиталась. Не видишь, что ли?
Именинник парирует:
— А куда ставить? Я же устану ее постоянно держать. Дай пакет хотя бы. На него поставлю.
— Не надо на пакет ставить. Жирный потом будет. Вон на сиденье поставь.
В этот момент дама берет пиццу у ребенка и пытается поставить ее на переднее сиденье. Я перехватываю коробки и держу их в руке:
— Ничего, что сиденье потом жирное будет?
— Ну хотите, можете подержать, пока едем, — отвечает мать.
— Либо решаете проблему без порчи моей машины, либо выходите.
— Только попробуй меня с ребенком высадить — сразу заяву накатаю.
Короче, я их высадил и пересчитал заказ. Пацана жалко. Пацан ни при чем. © ExCoonMan / pikabu
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Занимаюсь фотографией. Писала как-то одна мадам с вопросами из разряда: какие услуги, сколько по времени, стоимость, количество фото и т. д. Ответил ей, она мне ничего не написала, даже типа «Хорошо, спасибо, подумаем...» Я обычно удаляю подобные переписки и забываю, но не в этот раз. Пишет:
— Добрый день! Мы в отеле. Когда и где завтра с вами встречаемся?
— Здравствуйте. Извините, а это кто?
— Меня зовут Людмила. Я вам писала «ВК» насчет съемки, вы мне этот номер оставили. Где завтра увидимся?
— Людмила, я просмотрел свои записи и сообщения «ВК» и ничего про вас не нашел. Завтра у меня съемка, но с другими людьми. Даже не знаю, как я мог забыть. Отправьте мне, пожалуйста, скрин нашей переписки.
— У меня нет никаких скринов, я вам писала 2 месяца назад! Вы мне не ответили, когда встречаемся.
— Я что-то запутался. Мы с вами договаривались на 2 марта, но у вас нет этой переписки? Можно тогда данные по предоплате посмотреть? Не может быть так, чтобы мы с вами договаривались, но это нигде не записано.
— Предоплата за что? Я вам писала и сказала, что решим на месте. И мы решили на завтра. Что непонятного?
— Тогда понятно. Нужно было заранее обговаривать даты и место бронировать.
— Мы приехали, мы решили. В чем проблема? © Galatan / pikabu
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Когда я работал в кафе, у нас был клиент, который расплачивался мелочью. Как-то он бросил мне в руку горсть монет, смеясь. Из них 30 центов были чаевыми, и я не стал их брать. Он был зол от этого и заорал: «О, мои деньги недостаточно хороши для вас? Хорошо, я никогда больше не приду сюда!» © sixesand7s / reddit
А вам приходилось сталкиваться в неадекватными клиентами или заказчиками?