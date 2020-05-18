19 раз, когда неадекватность клиентов вышла за все грани разумного

Утро, обычные дела. Вдруг приходит сообщение:

— Добрый день. Мой парень у вас год назад заказывал кучу всего по организации бизнеса. Магазин оригинальной дизайнерской одежды итальянской.

— Да, помню, и что? Это давно законченный проект.

— Он заказывал этот бизнес для меня, и я его даже вела. Все было хорошо, но он меня бросил. А бизнес не пошел, и нет теперь ничего, магазин закрыт, а склад распродан. Не могли бы вы вернуть деньги, которые вам Саша заплатил? Бизнеса же нет, значит, и заработка с него нет. А значит, и деньги вам были отданы зря.

— Вы серьезно? Или это прикол такой?

— Серьезней некуда! Саша же мне бизнес открывал, значит, и деньги мои.

Вот так. Должен, по ее мнению. Молодец, что скажешь... Но вопрос надо «закруглять», иначе непонятно, куда эта кривая выведет. Пишу ей:

— Жанна, вы очень убедительны. Готов все вернуть, но мне для этого нужны: 1. Письменный отказ Александра от этих денег — платил же он. 2. Письмо от вашего арендодателя, что он вернул вам все деньги, уплаченные за аренду. 3. Письмо из налоговой, что вам вернули все налоги с этого бизнеса.

— Саша козел! Он мне такую бумагу не даст! Придется его заставить. А деньги вы не могли бы перечислить авансом?

— Жанна, я бы рад, но права не имею. Сначала документы.

— Что-то мне кажется, что вы тоже козел. Как Саша. © boss1w / pikabu