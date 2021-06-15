19 девушек доверили судьбу своей прически незнакомцам из сети. И их советы оказались на вес золота
Перед походом к парикмахеру каждая девушка прокручивает в голове десятки вариантов: подровнять кончики или отказаться от длинных локонов в пользу стильного каре, дать ли очередной шанс челке, а может, и вовсе покраситься в ярко-синий. Не всегда решение дается легко. А что, если обратиться за помощью к незнакомцам в интернете?
Смелые девушки не побоялись прислушаться к советам абсолютно незнакомых людей и сменили прически, а AdMe.ru показывает вам, что из этого вышло.
«Спасибо за ваши советы! Отстригла волосы и довольна результатом»
«Хотела покраситься в розовый, но, боюсь, на работе не одобрили бы. Поэтому выбор пал на черный»
«Спасибо всем за помощь, вот что получилось»
«И сразу стало так легко и хорошо!»
«Долгие годы не меняла прическу. Решила последовать вашим советам и сделала удлиненный боб»
«Чувствую себя намного легче! Так хотелось отрезать все к чертовой бабушке!»
«Решилась вернуться к натуральному цвету волос»
«Стала блондинкой на лето. Мне нравится»
«„Волосы не зубы — отрастут“, — подумала я, когда увидела новую прическу. А теперь привыкла и наслаждаюсь новым образом»
«Спасибо за ваши предложения. Отстригла все и не жалею!»
«Наконец-то набралась смелости и сделала стрижку»
«Последовала вашим советам, но, блин, что-то сомневаюсь в результате»
«Я даже стала увереннее. Вот что значит сила классной прически!»
«Спасибо всем. Теперь я рыженькая»
«В целом мне нравится, но все же жду с нетерпением, когда мои локоны вновь отрастут»
«Спасибо, что предложили подстричься и сделать челку»
«Сегодня утром я приняла импульсивное решение и сменила прическу»
«Прислушалась к вам. Теперь мои волосы выглядят более здоровыми»
- Какая милота! Вышло прям в стиле 90-х. © StrawberryKiss2559 / Reddit
«Вдохновилась TikTok и сделала ужасную прическу! Но теперь благодаря вашим советам я на седьмом небе от счастья!»
А как вы относитесь к советчикам в интернете? Отважились бы последовать рекомендациям незнакомцев и поменять свой имидж?
Фото на превью dirt_baby / Reddit, StrawberryKiss2559 / Reddit
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