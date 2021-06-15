19 девушек доверили судьбу своей прически незнакомцам из сети. И их советы оказались на вес золота

Перед походом к парикмахеру каждая девушка прокручивает в голове десятки вариантов: подровнять кончики или отказаться от длинных локонов в пользу стильного каре, дать ли очередной шанс челке, а может, и вовсе покраситься в ярко-синий. Не всегда решение дается легко. А что, если обратиться за помощью к незнакомцам в интернете?

Смелые девушки не побоялись прислушаться к советам абсолютно незнакомых людей и сменили прически, а AdMe.ru показывает вам, что из этого вышло.

«Спасибо за ваши советы! Отстригла волосы и довольна результатом»

«Хотела покраситься в розовый, но, боюсь, на работе не одобрили бы. Поэтому выбор пал на черный»

«Спасибо всем за помощь, вот что получилось»

«И сразу стало так легко и хорошо!»

«Долгие годы не меняла прическу. Решила последовать вашим советам и сделала удлиненный боб»

«Чувствую себя намного легче! Так хотелось отрезать все к чертовой бабушке!»

«Решилась вернуться к натуральному цвету волос»

«Стала блондинкой на лето. Мне нравится»

«„Волосы не зубы — отрастут“, — подумала я, когда увидела новую прическу. А теперь привыкла и наслаждаюсь новым образом»

«Спасибо за ваши предложения. Отстригла все и не жалею!»

«Наконец-то набралась смелости и сделала стрижку»

«Последовала вашим советам, но, блин, что-то сомневаюсь в результате»

«Я даже стала увереннее. Вот что значит сила классной прически!»

«Спасибо всем. Теперь я рыженькая»

«В целом мне нравится, но все же жду с нетерпением, когда мои локоны вновь отрастут»

«Спасибо, что предложили подстричься и сделать челку»

«Сегодня утром я приняла импульсивное решение и сменила прическу»

«Прислушалась к вам. Теперь мои волосы выглядят более здоровыми»

Какая милота! Вышло прям в стиле 90-х. © StrawberryKiss2559 / Reddit

«Вдохновилась TikTok и сделала ужасную прическу! Но теперь благодаря вашим советам я на седьмом небе от счастья!»