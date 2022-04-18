19 работяг, которым точно не стоит ждать грамоты «Сотрудник месяца»

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Каждому из нас случалось чуточку наплевательски относиться к своей работе. Но то, что натворили бракоделы из нашей сегодняшней подборки, не поддается никаким законам логики и здравого смысла.

Мы в AdMe.ru всегда стараемся делать все на высшем уровне. А пока посмотрите на работы тех, кто явно трудился спустя рукава.

«Мой арендодатель красил стену поверх изоленты»

«Вот так у меня во дворе красили трансформаторную будку. Отличная работа!»

«Моя работа — открывать двери, а не упаковки»

«7 заплат. Отопление в подъезде»

Починить тротуар? Сделано!

Ну как так?

«Шкаф установлен, шеф»

«Опора, не болей»

«Даже не знаю, что сказать»

«Роутер в одном из домов моего города. И да, он работает»

«Бестолковая работа от парня, которому мы заплатили за покраску комнаты»

Эффективные технологии

Имитатор лейкопластыря

Вот так вот установили полотенцесушители в строящейся девятиэтажке на 8 подъездов

«Микроволновая печь пришла с наклейкой, говорящей о том, что нужно оставлять ложку в чашке»

«Зашел сегодня в один из подъездов. Только что сделан ремонт. Свежеокрашенные стены и новый светильник с новой проводкой. „Золотые руки“ у электрика...»

Так хорошо сделали трубы, что решили не прятать их в стену

«Побывал в одном курортном месте. Иду по дорожке, и тут...»

Придется как-то изловчиться