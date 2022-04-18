19 работяг, которым точно не стоит ждать грамоты «Сотрудник месяца»
Каждому из нас случалось чуточку наплевательски относиться к своей работе. Но то, что натворили бракоделы из нашей сегодняшней подборки, не поддается никаким законам логики и здравого смысла.
Мы в AdMe.ru всегда стараемся делать все на высшем уровне. А пока посмотрите на работы тех, кто явно трудился спустя рукава.
«Мой арендодатель красил стену поверх изоленты»
«Вот так у меня во дворе красили трансформаторную будку. Отличная работа!»
«Моя работа — открывать двери, а не упаковки»
«7 заплат. Отопление в подъезде»
Починить тротуар? Сделано!
Ну как так?
«Шкаф установлен, шеф»
«Опора, не болей»
«Даже не знаю, что сказать»
«Роутер в одном из домов моего города. И да, он работает»
«Бестолковая работа от парня, которому мы заплатили за покраску комнаты»
Эффективные технологии
Имитатор лейкопластыря
Вот так вот установили полотенцесушители в строящейся девятиэтажке на 8 подъездов
«Микроволновая печь пришла с наклейкой, говорящей о том, что нужно оставлять ложку в чашке»
«Зашел сегодня в один из подъездов. Только что сделан ремонт. Свежеокрашенные стены и новый светильник с новой проводкой. „Золотые руки“ у электрика...»
Так хорошо сделали трубы, что решили не прятать их в стену
«Побывал в одном курортном месте. Иду по дорожке, и тут...»
Придется как-то изловчиться
А какие примеры плохой работы видели вы?
Фото на превью W**** / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 работяг, которым точно не стоит ждать грамоты «Сотрудник месяца»
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