19 работников, которые трудятся по заветам Вовки из Тридевятого царства

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Чудесный советский мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» актуален и в наши дни. Вокруг можно встретить множество людей, которые живут и работают по принципам ленивого и безответственного мальчика. И когда смотришь на результат их «труда», не знаешь даже, то ли плакать, то ли смеяться.

AdMe.ru собрал людей, которые на своем рабочем месте не слишком-то из кожи вон лезут — и в итоге получаются такие «шедевры», что ни в сказке сказать, ни пером описать.

1. Сантехнический шедевр

2. Эта калитка сделана в виде лестницы. Видимо, чтобы злоумышленнику было проще попасть внутрь

3. «Заказал лампочку. Мне прислали ее в пузырчатом конверте»

4. Этот пешеходный переход ведет с тротуара прямо на проезжую часть

5. Видимо, недостаточно крупный шрифт

«Хрупкое автомобильное стекло. Не кладите горизонтально».

6. «Новые качели установлены, босс!»

7. Зачем свинке Пеппе приделали ухо вместо руки?

8. Ступеньки в никуда

9. 20 ноября отменяется

10. Спасибо, теперь гораздо лучше

11. К черту гравитацию!

12. Оригинальная реклама

13. Выход во вход

14. Австралийская кнопка

15. Архитектурный креатив

16. Для тех, у кого всего один зуб

17. Просто с листиком было красивее

18. Выглядит надежно

19. «Я художник, я так вижу»