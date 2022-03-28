19 человек, чьи «шедевры» можно показывать начальнику, если ему не нравится ваша работа

Совершенно нормально то, что талантливый художник плохо разбирается в сантехнике, а умелый повар ничего не смыслит в электронике. Проблемы начинаются тогда, когда человек берется за дело, которое явно ему не по силам. И в нашей сегодняшней подборке мы это докажем.

AdMe.ru считает, что абсолютных неумех с руками не из того места в природе не бывает. Но вот люди, которым досталась неподходящая работа, — явление, к сожалению, не редкое.

«Ух ты! Тот, кто это устанавливал, явно был влюблен в своего клиента!»

Что ж, спустя время они поймут, что такое конденсат и каким законам гравитации он подчиняется (Жидкости будет трудно циркулировать по трубам, и система может сломаться. — Прим. AdMe.ru). © Mookius / Reddit

«Оказалось, что нужно было резать верхнюю часть двери. Тогда бы ручка не располагалась так низко»

«На какой из вторых этажей мне ехать? На обычный или тот, что находится в другой вселенной, перпендикулярной нашей?»

«Не знаю, пытался ли дизайнер подделать бренд или он просто чихнул и ему понравился звук»

Кто-то не стал заморачиваться с заменой огнетушителя и засунул его туда прямо в коробке

«Слова моего арендодателя: „Я знаю парня, который заменит переключатель дешевле“. Вот результат»

«Дисплей установлен рядом с точкой фастфуда. Если бы вы там поработали, то поняли бы, почему сотрудники не особо заморачиваются, выполняя такие задачи. Минимальная зарплата — минимальные усилия»

«Мне платят за то, что я рисую линии, а не за уборку гравия»

«Спасибо службе доставки за то, что так смяли посылку, на которой написано „Не сгибать“»

Маляры даже не удосужились убрать деталь пазла, когда красили

«Поставщик решил, что их работник сам может собрать гарнитур. Вот насколько криво он все сделал»

Вместо того чтобы заставить термометр выключаться, разработчики просто добавили кнопку, которая выводит надпись «Выключено». Дисплей продолжает гореть дальше

На тактильном покрытии для слабовидящих кто-то разместил лавочку

Ни одну лампу в этом ряду не смогли установить по центру

Не знаем, что за дизайнер разрабатывал эту вывеску, но убедить нас попробовать их пиццу у него явно не получилось

«Вот так провели двойную сплошную в моем районе»

«Я попросила грумера шерсть на лапках подстричь покороче, а на теле оставить подлиннее. Вот что он натворил»

«Они работали там полгода, потратили тонну краски, и вот результат»

«В нашем жилом комплексе сказали, что это всего лишь плесень и ничего с ней не поделаешь»