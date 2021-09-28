19 привычных нам вещей, долговечность которых бьет все рекорды

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с тем, что многообещающая вещь не смогла прослужить нам и полгода. Сегодня вы увидите настоящую сокровищницу — уникальные вещи, найденные на барахолках или доставшиеся по наследству, и объединяет их одно: они служат так долго, что в это трудно поверить.

Мы в AdMe.ru любим возвращать веру в хорошее, потому гарантируем, что многие вещи из этого списка вас обескуражат. Только присмотритесь — некоторые из них работают с 50-х годов прошлого века!

Швейная машинка Singer, выпущенная в 1959–1963 гг. до сих пор в превосходном состоянии

«Хромированный тостер сестры Sunbeam Radiant, выпущенный в 50-х годах. Она им пользуется каждый день, но работает он все равно прекрасно»

Вот так теперь выглядит детское одеяло, которым пользовались 17 лет

«Бабушка подарила вот такую масленку. Серебряная, сделана в 60-х годах»

«Наша мультиварка 1965 года выпуска отлично работает и по сей день»

«Ботинки, которые служили более 40 лет сначала моему отцу, а потом мне, готовы к новым осени и зиме»

«Этому сундуку больше 100 лет. Очень полезная вещь в общежитии!»

«Решил восстановить свой 16-летний iPod Nano»

«Кофемашина прослужила мне больше 21 года. Недавно перегорела одна деталь, но аппарат снова в строю»

«Моя кофемолка из советских времен, используется ежедневно с 1989 года»

«Бабушкин старый блендер все еще крепок 40+ лет спустя»

«Пленочная камера Rolleicord 6×6 60-х годов все еще пользуется успехом и снимки делает отличные»

«Дедушка подарил мне ее больше 10 лет назад, и она до сих пор превосходно работает»

Барбер-стул 1965 года. Все еще в прекрасном виде

Пылесос Electrolux Vacuum, выпущенный в 1957 году, по-прежнему отлично работает

«Этой лампе 70 лет, до сих пор стоит у меня в магазине»

«Военные часы, как правило, служат дольше, чем другие. Это летные часы моего отца, которые он получил в 1986 году»

«Мой сундук, который служит больше 11 лет»

«С гордостью купил этот будильник на свои первые деньги, заработанные на доставке газет 50 лет назад. Хороший выбор. До сих пор отлично работает!»