19 примеров того, какими становятся отношения после конфетно-букетного периода

Бонус: мелочи, которые так важны

Когда случается какая-то приятная неожиданность, это очень греет. Вчера муж пошел в магазин один, мне было лень. «Я устала на работе, мне неохота, не пойду», — сказала я. И в целом у него все так же, но он пошел. Мы с дочкой занимались уроками.

Пришел папа из магазина, мы к нему: «Что купил?» Всегда же интересно! Даже имея список, он обязательно купит что-нибудь еще. Вкусненькое. Мы с дочкой, смеясь, волоком утащили пакет на кухню и начали разбирать. Достали сначала важные продукты из списка. Он смотрел на нас и смеялся. А потом начали доставать другие, еще более важные. «Знаки внимания» я их называю.

Еве достались 2 пакетика мармеладок. Она схватила их, взвизгнула: «Спасибо, папа!» — и унеслась в свою комнату. А я достала остальное. Из всего меня особенно приятно удивили 2 вещи: бутылочка колы без сахара и лак для волос. Вот так просто. Купил колу, потому что я сейчас на диете, но обожаю ее. А лак для волос, потому что неделю назад я обмолвилась, что он заканчивается, не забыть бы купить. И забыла, конечно. А он — нет. Помнит. Вот что ценно. Это мелочи все, но какие приятные! © Exelica / pikabu