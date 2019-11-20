19 примеров того, какими становятся отношения после конфетно-букетного периода
Исследования говорят: чем дольше люди живут совместно, тем больше в их семье юмора и нежности. Именно такой результат показали наблюдения в течение 13 лет за супругами, прожившими вместе 15-35 лет. Долгие годы брака защищают нас от тревог и депрессии, мы концентрируемся на позитиве и меньше критикуем друг друга. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились, как все меняется в паре с течением времени.
AdMe.ru не остался равнодушным ни к одной паре, в отношениях которой давно завершился конфетно-букетный период.
- Мой муж только что зашел в комнату и сказал нашему псу, как сильно того любит.
Держал его морду в руках, смотрел ему в глаза и целовал его в лоб. Затем ушел.
Я сижу прямо возле собаки. © LaLa_Lyds / twitter
- До сих пор веселит история, как батя взял мамины туфли, чтобы отвезти их в мастерскую, но, когда выходил из дома, случайно выкинул их вместе с мусором на помойку. Спустя несколько часов вспомнил, приехал, спросил у бомжей: «Ребята, а вы тут туфли не находили? Ну я поищу тогда» — и нашел. © treschenko24 / twitter
- Сообразила сложную пасту с 3 видами сыра и шпинатом. Наблюдала, как молодой человек нарезал туда же 4 куска докторской колбасы. Молчать об этом выше моих сил. © PrivetNin / twitter
- Заехал утром в McDonald’s за кофе. Вбиваю заказ на терминале, чуть дальше к кассе подходит пара. Девушка делает заказ, мужчина добавляет: «И „Хэппи Мил“!»
Далее диалог:
Она: «Какой еще „Хэппи Мил“?»
Он: «Я игрушку хочу».
Она: «Какую?»
Он: «Там роботы».
Она: «Зачем они тебе?»
Он: «Они мне нравятся».
Она: «И что, теперь мы будем покупать все, что тебе нравится?»
Он: «Но там классный синий робот...»
Когда в очереди уже начали подшучивать над происходящим, а кто-то очень громко «шепнул»: «Да купи уже игрушку мужику!» — девушка разрешила взять спутнику «Хэппи Мил». Его глаза наполнились счастьем. Мужчина поверил в успех и спросил у кассира о других игрушках из коллекции, но девушка его одернула: «Хватит тебе одной». © fayruzov / pikabu
- Лежим с мужем. Я ему рассказываю, как провела день в декрете: что слушала интересный тренинг и учусь больше любить себя, потому что в последнее время сильно себя запустила и все свободное время трачу на ребенка, готовку и уборку. Он меня вроде как внимательно выслушал и отвечает: «Еще эту зиму на всесезонке поезжу, а на следующую уже классную, шипованную куплю!» © Olivo4ka8 / pikabu
- Жена минут пять искала ключи. Оказалось, что они у нее в руке. Немного подумав, она предъявила мне, что я мог бы внимательно на нее посмотреть и сказать, где ключи. © Dermisson / twitter
- Муж решил худеть. Не знаю, как объяснить ему, что, если днем при мне есть полезную еду без сахара, а когда я ухожу спать, хомячить булочки и шоколад, это не совсем диета. © zvaigzde_spindi / twitter
- Решили с женой заехать в магазин за покупками после работы. В машине немного поспорили. Жена обиделась и всю дорогу со мной не разговаривала. Обычно мы едим в кафетерии магазина, потому что пока приедешь, пока приготовишь — время уже 1:00, а ночью есть нехорошо. В этот раз заходим в магазин. Смотрю — дуется. Стоим в очереди на кассу. Далее диалог:
Я: «Есть будешь?»
Жена: «Нет!» (И отвернулась).
Я: «Ты не будешь чебурек или беляш?»
Жена (с надутым видом): «Чебурек».
Я: «Один не будешь или два?»
Жена: «Два».
Я, обращаясь к кассиру: «Девушка, дайте мне 6 куриных крыльев и 2 чебурека».
Помирились. Еда сближает. © shvisor / pikabu
- В последнее время часто кашляю. Заказала по совету подруги чайный сбор на травах — «Чистые легкие» называется. Вечером должен прийти курьер.
Собралась в магазин, мужу говорю:
— Тут курьер должен прийти. Если что, прими доставку, я чай для легких себе заказала.
Томный взгляд в мою сторону:
— Считаешь, ты легкая? © Malyolechka / pikabu
- Я: «Ты готов?»
Муж: «Да».
Я: «Отлично, я готова, я собрала детей, все упаковала, и мы даже приедем вовремя, если выйдем прямо сейчас, поэтому пойдем к машине».
Муж: «Ок, сейчас только схожу в душ. Я мигом». © Mirimade / twitter
- Когда вы женитесь на ком-то с таким же чувством юмора, как у вас, нужно быть готовым к последствиям. Например, я попросил жену надеть вещь, которую я еще не видел, и она вышла в моей одежде для спортзала. © Social_Mime / twitter
- Я на грани подать на развод! Половину ночи готовила лимонник, и муж знал, что я готовлю именно его. А когда я утром достала уже пропитавшийся торт, знаете, что он сказал? «Я не очень люблю лимонники. Я не думал, что он настолько лимонный». © queenscreamm / twitter
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Мой замечательный муж очень любит такую тему: ставит кружку с недопитым чаем на кухне, возле раковины, и дальше есть два варианта развития событий:
1. «Зачем помыла? Я оставил, чтобы потом допить!»
2. «А почему не помыла-то — специально же поставил?» © alierren / pikabu
Бонус: мелочи, которые так важны
Когда случается какая-то приятная неожиданность, это очень греет. Вчера муж пошел в магазин один, мне было лень. «Я устала на работе, мне неохота, не пойду», — сказала я. И в целом у него все так же, но он пошел. Мы с дочкой занимались уроками.
Пришел папа из магазина, мы к нему: «Что купил?» Всегда же интересно! Даже имея список, он обязательно купит что-нибудь еще. Вкусненькое. Мы с дочкой, смеясь, волоком утащили пакет на кухню и начали разбирать. Достали сначала важные продукты из списка. Он смотрел на нас и смеялся. А потом начали доставать другие, еще более важные. «Знаки внимания» я их называю.
Еве достались 2 пакетика мармеладок. Она схватила их, взвизгнула: «Спасибо, папа!» — и унеслась в свою комнату. А я достала остальное. Из всего меня особенно приятно удивили 2 вещи: бутылочка колы без сахара и лак для волос. Вот так просто. Купил колу, потому что я сейчас на диете, но обожаю ее. А лак для волос, потому что неделю назад я обмолвилась, что он заканчивается, не забыть бы купить. И забыла, конечно. А он — нет. Помнит. Вот что ценно. Это мелочи все, но какие приятные! © Exelica / pikabu
Что вы цените в семейной жизни больше всего?
Фото на превью teddyvalenzuela / twitter