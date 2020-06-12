19 примеров того, как с помощью силы воли люди достигли бомбических результатов
Каждый способен добиться успеха в жизни, но не у всех хватает на это терпения и настойчивости. С детства нам говорят о том, что нужно тренировать силу воли: это главное условие достижения любой цели.
Мы в AdMe.ru прогулялись по просторам интернета и собрали для вас истории о том, чего смогли добиться люди, проявив выдержку.
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«Три года упорства и поднятия тяжестей. Я так счастлив!»
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Самый лучший способ тренировки силы воли — просто повесить амбарный замок на холодильник.
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Когда долго не брился и отрастил крутую бороду.
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«Благодаря тренировкам и упорству я преодолел свою застенчивость».
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Сделанные с помощью 3D-сканирования и 3D-печати протезы из титана, разработанные известным индустриальным дизайнером.
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Никогда не сдавайся!
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Во время ее борьбы с раком и после того, как она победила его.
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«Прошел всего год. Я горжусь тем, как изменилась!»
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Когда наконец взял себя в руки и навел порядок.
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«Это заняло 7 месяцев, но того стоило: я никогда не чувствовала себя более уверенно».
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«Обожаю все с ананасами, но смог удержаться от покупки этой посуды: у меня и так много всего».
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«Не понимала, насколько у меня неровные зубы, пока не надела брекеты».
Бонус: а вот кисоньке не хватило силы воли
А как вам сила воли помогла выйти на новый уровень?